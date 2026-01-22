Adobe Acrobat'a Yeni Yapay Zekâ Özellikleri Geldi: Belgeleri Tek Tuşla Podcast'e Dönüştürebileceksiniz!

Adobe, Acrobat'a yepyeni yapay zekâ özellikleri eklendiğini duyurdu. Artık tek bir tıkla belgeleri podcast'e veya sunuma dönüştürebileceksiniz.

Yapay zekâ teknolojileri birçok şirketin hizmetlerine entegre oluyordu. Bu konuda en öne çıkan firmalardan biri de Adobe idi. Öyle ki teknoloji devinin Photoshop’tan Acrobat’a kadar her yerde yapay zekâ özellikleri görüyorduk. Şimdi ise şirket, bu özelliklere yenilerini ekleyeceğini duyurdu.

Adobe Acrobat’a kullanıcıların çok işine yarayacak yepyeni yapay zekâ destekli özellikler geldi. Bu araçlar, Acrobat’ın hâlihazırda belgelerle ilgili soruları yanıtlayabilen yapay zekâ asistanı üzerine inşa ediliyor ve artık içerikleri yeni formatlara dönüştürebilerek çok daha iyi bir deneyimi kullanıcıyla buluşturuyor.

Belgeleri podcast ve sunumlara dönüştürebileceksiniz

Raporlar, araştırma makaleleri veya uzun PDF'lerle çalışan kullanıcılar için, "Oluştur" adı verilen yeni bir yapay zekâ özelliği hizmete eklendi. Bu özellik, yoğun metinlerin taranması, paylaşılması veya dinlenmesi gibi işlevler ile onları çok daha kolay tüketilebilir içeriklere dönüştürebiliyor.

En dikkat çekici yanlarından biri, belgeleri sesli podcast'lere dönüştürme yeteneği. Google’ın NotebookLM uygulamasında gördüğümüze benzer şekilde çalışan bu özellikte Acrobat’ın yapay zekâsı, bir belgeyi özetleyebiliyor, bir senaryo haline getirebiliyor ve konuşma formatında ses kaydı oluşturabiliyor. Böylece kullanıcılar okumak zorunda kalmadan dinlemeyi tercih edebiliyorlar.

Bunun yanı sıra Acrobat, belgelerden sunumlar da oluşturabiliyor, önemli noktaları otomatik olarak ayıklayıp slaytlara yerleştirebiliyor. Kullanıcılar, içeriği PowerPoint veya Google Slaytlar'a manuel olarak kopyalamak yerine, yapay zekanın ilk taslağı hazırlamasına izin verebiliyor, ardından gerektiği gibi düzenleyebiliyor veya iyileştirebiliyorlar.

Yapay zekâ, sizin yerinize yazabilecek, özetleyebilecek, düzenlemeler yapabilecek

Adobe ayrıca, kullanıcıların PDF'leri doğal dil kullanarak düzenleme biçimini de değiştirecek. Yapay zekâ ile kullanıcılar, Acrobat'tan bölümleri yeniden yazmasını, içeriği özetlemesini veya düzenlemeler yapmasını basit komutlarla talep edebilecekler.

Son olarak güncelleme, Acrobat'ın belge yapısını anlama biçimini de geliştirerek, sözleşmeler veya teknik raporlar gibi karmaşık dosyalardan bilgi edinmeyi kolaylaştıracak. Yapay zekânın derinlemesine entegre edilmesiyle Acrobat, pasif bir belge görüntüleyicisinden çok daha gelişmiş bir araca dönüştü diyebiliriz.