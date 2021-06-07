Japonya'da 18 yaşındaki Mejiro isimli bir kadın, akıllı telefonunu kullanarak portre resimler çiziyor. Alışılmışın dışında bir teknik kullanan ve oldukça kaliteli resimler çizen Mejiro, Japonya'da "akıllı telefon sanatçısı" olarak isimlendiriliyor. Ülke birkaç gündür, Mejiro'nun marifetlerini konuşuyor.

Japonya, son birkaç gündür 18 yaşındaki "Mejiro" isimli genç bir kızı konuşuyor. Mejiro'nun ülke genelinde gündem olmasının nedeni ise sahip olduğu bir yetenek. Yalnızca akıllı telefonunu kullanarak çok gerçekçi portre resimler yapan genç kız, Japonya'da "akıllı telefon sanatçısı" olarak nitelendiriliyor.

Açık konuşmak gerekirse akıllı telefon ve tablet aracılığıyla resim yapma olayı, zaten uzunca bir süredir var olan bir şey. Profesyonel tasarımcılar, kullandıkları kalem gibi özel ekipmanlarla sanatsal resimler çıkarabiliyorlar. Ancak Mejiro, bu çizimleri tamamen doğal bir yetenek sayesinde ortaya çıkarıyor. Kalem ya da farklı bir aksesuar kullanmayan akıllı telefon sanatçısı, marifetini sergilemek için "Ibis Paint" isimli bir uygulamayı kullanıyor.

İşte Mejiro'nun çizdiği bir portre

Mejiro'yu Japonya basınında gündem haline getiren esas olay, Mejiro'nun yaşı. Uzmanlar, sağlıklı bir eğitim almamış bir kişinin bu kadar kaliteli çizimler yapabilmesinin pek de mümkün olmadığını söylüyorlar. Ayrıca Mejiro, alışılmışın dışında bir çizim tekniği uyguluyor. Görüntünün önce eskizini oluşturan, yani aceleyle serbest çizimini yapan Mejiro, sonra da bu çizimi renklendiriyor.

Mejiro'nun yaptığı çizimlerle ilgili hazırlanmış bir video