Amazon, gerçekleştirdiği bir etkinlikte yeni akıllı ev aletlerini tanıttı. Tanıtılan ürünlerden bazıları tamamen yeniyken bazıları ise mevcut modellerin güncellenmiş versiyonları...

Dünyanın en büyük e-ticaret platformları arasında yer Amazon, aynı zamanda önemli bir akıllı ev ürünleri üreticisi. Şirket bugüne dek piyasaya sürdüğü ürünlerle tüketicilere pek çok kategoride hizmet verdi ve vermeye de devam edecek gibi görünüyor. Zira büyük bir etkinlik gerçekleştiren Amazon, yepyeni ürünleriyle karşımıza çıktı.

Amazon'un gerçekleştirdiği donanım etkinliği, çok sayıda ürüne ev sahipliği yaptı. Bu ürünlerden bazıları mevcut modellerin gelişmiş versiyonu, bazıları ise yepyeni ürünlerdi. Gelin hep birlikte; Amazon'un tanıttığı yeni ürünlere yakından bakalım.

Astro isimli kameralı robot, artık evcil hayvanları takip edecek!

Amazon, bundan bir süre önce kameraya sahip ev robotu Astro'yu piyasaya sürmüştü. Gerçekleştirilen etkinlikte, bu robotun yeni bir özelliğe kavuştuğu belirtildi. Amazon'a göre Astro, bundan sonra evdeki hayvanların peşinden gidebilecek. Üstelik bununla da yetinmeyecek olan robot, evinizdeki dostunuzun videosunu size gönderecek. Bu robot, 999 dolar karşılığında satın alınabiliyor.

Halo Rise ile uyanma alışkanlıklarınız değişecek

Amazon'un tanıttığı yeni bir ürün Halo Rise oldu. Bu ürün, aslında bir çalar saat gibi görünüyor ancak fazlası var. Sahip olduğu sensörlerle uyku takibi yapan Halo Rise, mobil uygulama aracılığıyla veri tutuyor. Halo Rise'ın çalar saat modu aktif edildiğinde ise ışık ve seslerle uyandırma yapılıyor. Ürünün fiyatı 139,99 dolar olarak açıklandı.

Kindle Scribe, artık yazı yazmak için de kullanılabilecek!

Amazon, bundan yıllar önce Kindle isimli e-kitap okuyucu ürününü piyasaya sürmüştü. Şimdi bu ürüne önemli bir güncelleme geldi. Kindle Scribe isimli yeni e-kitap okuyucu, artık kalem desteğine de sahip. Üstelik kullanıcılar, kalemin arkasındaki silgiyi kullanarak yazdıklarını kısmi olarak da silebilecekler. 10,2 inç ekranlı Amazon Kindle Scribe'ın fiyatı 339 dolar olarak açıklandı.

Echo Dot hoparlörler, ortam sıcaklığını da ölçecek

Amazon'un akıllı kablosuz hoparlörleri de güncellendi. Hem saatli hem saatsiz ekrana sahip versiyona sahip olan yeni nesil Echo Dot hoparlörler, artık çok daha iyi ses kalitesi sunan sürücülere sahipler. Ayrıca bu hoparlörler dokunma ve hareket algılama sensörleri de içeriyorlar. Sıcaklık sensörü ile ortam sıcaklığını da kaydedecek hoparlörler, Wi-Fi genişletmek için de özel modüllere sahipler. Amazon, yeni nesil Echo Dot'un fiyatını açıklamadı.

Araba asistanı Echo Auto da güncellendi

Otomobillerde kullanılan bilgi-eğlence sistemleri artık çok gelişmiş olsa da eski arabalarda hala ilkel teypler mevcut. Amazon'un bu durumlar için tasarladığı Echo Auto da yenilendi ve artık çok daha iyi özellikler sunuyor. Yeni nesil Echo Auto, 54,99 dolar karşılığında satın alınabilecek.

Akıllı TV aparatı Fire TV Cube, sesli kontrol özelliğine kavuştu

Amazon'un televizyonları akıllı hale getiren Fire TV Cube isimli cihazı da güncellenmiş durumda. Kullanıcılar artık bu ürünü sesle kontrol edebilecekler. Wi-Fi 6E desteği, önceki nesil Fire TV Cube'ten yüzde 20 daha güçlü olan 8 çekirdekli bir işlemciye sahip olan ürün, "süper çözünürlük yükseltme" özelliği sayesinde görüntü kalitesini maksimuma çıkaracak. Ürünün fiyatı 139,99 dolar olarak açıklandı.

Amazon'dan iki yeni 4K Fire TV!

Amazon tarafından gerçekleştirilen etkinlikte yeni bir 4K Fire TV tanıtıldı. Amazon'un QLED televizyonları 65 inç ve 75 inç boyutlarda satın alınabilecek. Televizyonların fiyatları ise sırasıyla 799 dolar ve 1.099 dolar olarak açıklandı.

Amazon'un iç mekan akıllı güvenlik kamerası Blink Mini'ye stand geldi!

Amazon, iç mekanda kullanılan akıllı güvenlik kameras Blink Mini için yeni bir stand oluşturdu. Bir masa veya duvara monte edilmek için uygun olan Pan and Tilt isimli stand, yalnızca 29,99 dolara satın alınabilecek. Ürünün Blink Mini'li fiyatı ise 59,99 dolar.

Dış mekan akıllı güvenlik kamerasına ise güneş paneli desteği geldi

Amazon tarafından desteklenen ve Ring isimli şirket tarafından üretilen güvenlik kameraları da güncellendi. Kullanıcılar, Ring Spotlight Pro isimli güvenlik kameralarını isterlerse kablolu, isterlerse kablosuz, isterlerse de güneş enerji panellerine sahip şekilde satın alabilecekler. Güneş panelli kameranın fiyatı 249,99 dolar olarak açıklandı.