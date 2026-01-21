Her Biri Ayrı Hayran Bırakan, Akıllardan Silinmeyen Amerikan Süper Otomobilleri

Tarih boyunca çok sayıda Amerikan süper otomobili piyasaya sürüldü. Sizin için herkesin akıllarına kazınmayı başarmış bu araçları derledik.

Amerikan otomobil endüstrisi denildiğinde akla genellikle geniş otoyollarda kükreyen, bolca duman atan ve "kaslı" duruşuyla hayran bırakan modeller gelir. Tarih boyunca birçok kez tasarımlarıyla akıllara kazınan Amerikan otomobilleri görmüştük. Bu canavarlar hem görünüşeri hem de teknik özellikleriyle otomobil dünyasında önemli bir yer edinmişlerdir.

Biz de bu içeriğimizde otomobil dünyasının tozunu attıran, tasarımlarıyla ikonikleşen Amerikan süper spor arabaları derledik. Gelin lafı çok uzatmadan araba meraklılarının ağzının suyunu akıtmayı başaran bu modellere göz atalım.

Ford GT

Amerikan süpersport tarihinin en önemli ismi kuşkusuz Ford GT'dir. 1960'lı yıllarda Henry Ford II'nin Ferrari'yi pistlerde yenme hırsıyla doğan GT40, Le Mans yarışlarını dört kez üst üste kazanarak bir efsaneye dönüştü. Bu mirasın modern temsilcisi olan yeni nesil Ford GT ise 3.5 litrelik V6 EcoBoost motoruyla 660 beygir güç üreterek safkan bir yarış otomobili ruhunu caddelere taşıyor.

Chevrolet Corvette Z06 (C8)

Corvette, yıllarca "Amerikan spor otomobili" dendiğinde akla gelen ilk modellerden olsa da . nesliyle (C8) tarihindeki en büyük devrimlerden birini yaptı. Motoru arkaya alarak bir süper otomobil formuna kavuşan Corvette Z06, 5.5 litrelik düz kranklı V8 motoruyla tam 670 beygir üretiyor. Dünyanın en güçlü motorlarından birine sahip bu canavar, 0'dan 100 km/s hıza sadece 2.6 saniyede çıkabiliyor.

Dodge Viper

Dodge Viper, otomobil dünyasının en ikonik modellerinden biri olarak akıllara kazınmayı başarmıştır. İlk çıktığı dönemde elektronik yardımcıların neredeyse hiçbirine sahip olmayan bu otomobil, devasa 8.4 litrelik V10 motoruyla sürücüsünü her an uçurmaya hazır bir araçtı.

Shelby Cobra 427

Carroll Shelby'nin İngiliz şasisi ile Amerikan V8 motorunu birleştirdiği Shelby Cobra, süper otomobil kavramının atalarından biridir. Özellikle 427 modeli, 7 litrelik devasa motoruyla 1960'lı yıllarda 0-100 mph (160 km/s) hızlanmasını 10 saniyenin altında yaparak o dönem için imkânsız görünen rekorlara imza atmıştır.

Saleen S7

2000'li yılların başında ortaya çıkan Saleen S7, tamamen karbon fiberden üretilen gövdesi ve ortadan motorlu yapısıyla Amerika’nın ikonik süper otomobillerinden biridir. 7.0 litrelik V8 motoruyla 400 km/s hıza yaklaşan performans sergileyen S7, tasarımıyla hala modern süper otomobillere taş çıkaracak kadar etkileyici bir estetiğe sahiptir.

Hennessey Venom F5

Eğer konu sadece hız ise, Hennessey Venom F5 kelimenin tam anlamıyla bir canavardır desek yanlış olmaz. Adını en güçlü kasırga seviyesinden alan bu otomobil, 6.6 litrelik motoruyla 1817 beygir gücü üretebiliyor.

SSC Tuatara

Hız rekoru denilince akla gelen bir diğer Amerikan devrimcisi ise SSC Tuatara'dır. Dünyanın en düşük hava sürtünme katsayılarından birine sahip olan bu otomobil, 5.9 litrelik çift turbo V8 motoruyla asfaltta adeta bir jet gibi süzülebiliyor. 1750 beygir gücüyle de hız rekorlarını zorlayarak bu konuda dünyada en önde gelen otomobillerden biri olarak kabul ediliyor.