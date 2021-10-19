Dünya'nın İlk Elektronik Müzik Müzesi Açılıyor

Dünyanın ilk elektronik müzik müzesi "Our House", 29 Ekim’de Amsterdam’da açılıyor. Müzede elektronik müziğin tarihine ışık tutan eserler ve sergiler yer alacak.

Elektronik müzik, elektronik donanım ve donanımlara uygun yazılımların geliştirilmesiyle yapılan ve epey ilgi gören bir müzik türü. Elektronik müzik aletleri ya da bilgisayar programlarının kullanılarak yapılan bu müzik türünün tarihi yaklaşık 150 yıl öncesine kadar dayanıyor. Çoğunlukla isyan ve serbest kalma ihtiyacından doğan, bu sıra dışı müzik türü dünyanın dört bir yanından dinleyicileriyle buluşuyor.

Amsterdam'da dünyanın elektronik müzik kültürünü yansıtan örneklerin bir araya getirilmesiyle modern bir müze kuruldu. Our house adlı müzik müzesinin 29 Ekim’de kapılarını açması planlanıyor.

Dünyanın İlk Elektronik Müzik Müzesi: Our House

“Elektronik müziğin modern müzesi” sloganıyla çıkan Our House müzesinin dünyada başka bir örneği yok. Amsterdam’dan Tokyo’ya, Londra’dan Chicago’ya tüm dünyadaki ortak elektronik müzik kültürünü kapsıyor. Müze'nin kurucuları elektronik müziğin, herkesi kucaklayan ve bir araya getiren evrensel bir dil olduğunun altını çiziyor. Dünya’nın her yerinden elektronik dans müziği kültürünün bir araya getirildiği müzede DJ yapımcıları, organizatörler ve fotoğrafçıların gözünden elektronik müziğin tarihi ve gelişimi gösteriliyor.

Sadece elektronik müzik kültürüne adanacak ilk modern müzede ziyaretçileri 15 enstalasyon, 6 sergi, fotoğraf galerileri, plaklar, belgeseller ve davul setleri gibi müzik kültürünün her aşamasında var olan çeşitli örnekler bekliyor. Müze’ye katkıda bulunanlar arasında ünlü DJ’Ler Carl Cox, Kevin Saunderson, Charlotte de Witte ve Armin van Buuren öne çıkıyor. Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da yer alan müze 29 Ekim’den itibaren ziyaretçilerine kapılarını açacak.