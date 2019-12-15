Angry Birds'ün 10. Yılı İçin Yeni PUBG Mobile Güncellemesi

Oyunların efsaneleşmiş eski oyunları anması çok yaygın olmasa da ilgi çekici bir durum. Bu nostaljik yolculuğu bu sefer PUBG Mobile sağlıyor. Yeni güncellemesinde 10. yılını kutlayan Angry Birds'e özel içerikler getiren PUBG Mobile, mini oyunlar ve yeni görevler ile oyuncuyu 2010'ların başlarına götürüyor.

Akıllı telefonların ilk kez yaygınlaştığı yıllardan hatırladığımız, zamanında çokça sevilen oyun Angry Birds'ün çıkmasının üzerinden tam 10 yıl geçti. Akıllı telefon uygulamalarının artmasıyla popülerliği düşen oyun, yakın zamanda başka bir oyun aracılığıyla anıldı.

Angry Birds, 10. yıl dönümünü bu haftanın başlarında kutladı. Angry Birds ile alakalı mini oyunlar ve ödüllü yeni görevler getiren PUBG Mobile da böylece bu kutlamalara katılmış oldu.

Güncellemenin getirileri neler?

Yakın zamanda 0.16.0 güncellemesini getiren PUBG Mobile, güncelleme ile yeni özellikler ve RageGear modunu beraberinde getiriyor. Rovio Entertainment şirketine ait Angry Birds ile ortak çalışma yürüten oyunun içeriğine heyecan verici değişiklikler getirildi.

2020'nin yaklaşmasıyla geride bırakıyor olduğumuz on yıllık döneme dair bazı anıları canlandıracağı kesin olan bu mini oyunları herhangi bir haritanın spawn bölgesinde bulabilirsiniz. Angry Birds'ten hatırladığımız domuz kulesini yıkma amaçlı oyunu oynarken envanterinizde fırlatabileceğiniz kuşlar da olacak. Fırlatılabilir silahlar envanterinden seçebileceğiniz kuşlar 5 kırmızı 1 sarı ve 1 de siyah olmak üzere 7 adet.

Oyuncuların Angry Birds kuşlarını fırlatarak domuz kulesini yerle bir etmesinin sonucunda spawn bölgesinde Angry Birds hologramı belirecek. Bu eğlenceli bir konsept olsa bile bazı oyuncular için rahatsız edici bir özellik. Kimi oyuncular bu hologramı spawn bölgesi için bir sorun olarak nitelendirdi.

Yeni görevler ve ödülleri

Resmi tweet'te yazılana göre yeni gelen görevler ile buz içerisinde mahsur kalmış kuşları kurtarmanıza yarayacak kar topları kazanabilirsiniz. Görevlerin sağladığı ödüller arasında ayrıca Angry Birds çerçevesi, yağma kutuları ve skinler de mevcut.

Sorun edilen hologram özelliğine rağmen, zamanında Angry Birds oynamışlığınız varsa bu güncelleme ile nostaljik bir eğlenceye dahil olabilirsiniz.