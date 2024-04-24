Apple'ın uzun vadeli bir yatırımla yapay zekâ sunucuları üzerinde çalıştığı iddia edildi.

Trendleri ya en başta kuran ya da çok geç dahil olup rakiplerine yetişen Apple, bu şekilde hayata tutunabilen tek şirket desek yanlış olmaz herhalde. ABD merkezli teknoloji devi, bu sefer de yapay zekâ alanında yapacaklarıyla kendisinden söz ettiriyor. Oturaklı olmadığı sürece fırsatlara atlamamasıyla bilinen Apple’ın bu huyu, şirketin yapacaklarını daha da merak konusu hâline getiriyor.

Şirket, yeni Mac modellerinde kullanacağı M4 işlemcilerle gündeme gelmişti. Çünkü bu sefer çiplerin, yapay zekâ odaklı olacağı ve bu konuda farklı özellikler getireceğine inanılıyor. Akıllı telefon tarafında ise şirket, cihaz üzerinde çalışacak hizmetlerle beklentiyi daha da tavan yapıyor. Şimdi ortaya çıkan iddialar da Apple’ın kendi yapay zekâ sunucu işlemcileri üzerinde çalıştığını gösteriyor.

Sunucu çipleri, TSMC ortaklığıyla üretilebilir.

Phone Chip Expert isimli Weibo kullanıcısının paylaştığı bilgilere göre Apple, TSMC ortaklığıyla kendi 3nm’lik özel silicon çiplerini üretebilir. Eğer bu hamleyi yaparsa da şirket, yazılımın ihtiyacına uygun donanımları daha verimli şekilde üreterek daha güçlü ve verimli teknolojilerin ortaya çıkmasını sağlayabilir.

Ayrıca her ne kadar telefonlarda cihaz üzerinde çalışan yapay zekâ özellikleri sunacak olsa da şirket, ilerleyen zamanda mutlaka sunacağı bulut temelli özellikleri bu çipler sayesinde daha performanslı kılabilir.

Söz konusu Weibo kullanıcısı, geçmişte yaptığı isabetli tahminleriyle dikkat çekmişti. Sizce Apple’ın bu tür bir hamle yapması mantıklı mı?