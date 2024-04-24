Apple'ın, 2024'teki Vision Pro sevkiyatı tahminlerini 700-800 bin civarlarından 400-450 bin adet civarlarına kadar düşürdü. Bunun nedeninin ise cihaza olan talebin daha ABD dışına çıkamadan dibe vurması olduğu belirtildi.

Apple, 3.500 dolarlık karma gerçeklik başlığı Vision Pro’yu şubat ayında ABD’de satmaya başlamıştı. Cihaza olan ilgi en başlarda yoğun olsa da zaman geçtikçe ismini daha az duymaya ve ilginin düştüğünü görmeye başlamıştık. Birkaç gün önce gelen bilgiler de bunu destekler nitelikteydi. Mağazalar, artık talebin çok düşük olduğunu belirtiyordu.

Şimdi ise Apple tarafından talep düşüklüğü nedeniyle bir hamle geldi. Analist Ming-Chi Kuo’nun iddiasına teknoloji devi, daha cihazı ABD dışına getirmeden üretimi şimdilik durdurdu ve sevkiyatlarını azaltma kararı verdi.

Apple, Vision Pro için satış adedi tahminlerini 700 binden 400 bine düşürdü

Kuo’nun kaynakları, Apple’ın 2024’te beklediği satış adeti tahminini 400 ila 450 bine kadar düşürdüğünü söylüyor. Bunun ciddi anlamda bir azalma olduğunun altını çizelim. Şirketin planları normalde 700 ila 800 bin ünite arasındaydı. Yani yarı yarıya bir düşüş var.

Bu hamlenin nedeninin ABD’de Vision Pro’ya olan talebin “sert bir şekilde düşmesi” olduğu ifade edildi. Bu nedenle Apple’ın cihazı diğer ülkelere getirirken dikkatli olacağı da eklendi. Kuo, şirketin Vision Pro’yu ABD dışında hazirandan önce sunacağını söylüyor. Yani mayısta başka bir ülkeye geldiğini görebiliriz.

Yaşanan talep düşüklüğünün gelecek diğer Vision Pro versiyonlarını da etkilediği gelen bilgiler arasında. Buna göre Apple, başlık için yol haritasında değişikliklere gitti ve normalde 2025 sonuna doğru çıkması beklenen daha düşük fiyatlı Vision Pro modelini erteledi.

İlginin azalması pek şaşırtıcı değil. Sanal gerçeklik cihazlarında genel anlamda böyle bir durum mevcut. Çoğu cihazın belli zaman sonra unutulduğunu görüyoruz. Apple Vision Pro’nun 3.500 dolarlık korkunç fiyatı da bu durumda muhtemelen etkili olmuştur. Cihazın nasıl bir geleceğinin olacağını zamanla göreceğiz.