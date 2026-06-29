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Apple'ın Üzerinde Çalıştığı M7 İşlemcilerden İlk Detaylar Geldi: Yapay Zekâ Performansı Tavan Yapacak!

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Apple'ın M6 işlemcilerini iptal edip üzerinde çalışmayı başladığı iddia edilen M7 işlemciler, yapay zekâ performansıyla öne çıkacak.

Apple'ın Üzerinde Çalıştığı M7 İşlemcilerden İlk Detaylar Geldi: Yapay Zekâ Performansı Tavan Yapacak!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Apple'ın M6 işlemcilerini iptal ettiği iddialarının ardından yeni bir sızıntı geldi.

Bloomberg’in güvenilir analisti Mark Gurman’a göre 2027’nin ilk yarısında tanışacağımız M7 işlemcisi, bilgisayarlarımızı adeta birer yapay zekâ makinelerine çevirecek.

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Apple'ın Üzerinde Çalıştığı M7 İşlemcilerden İlk Detaylar Geldi: Yapay Zekâ Performansı Tavan Yapacak!
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M5’e %56 fark atan bellek hızı

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Bir bilgisayarın yapay zekâ performansını belirleyen en kritik unsur, verileri ne kadar hızlı aktarabildiğidir (yani bellek bant genişliği). Apple, giriş seviyesi modellerde bugüne kadar bu konuda biraz cimri davranmıştı ancak M7 ile birlikte bu durum değişiyor.

Sızıntılara göre M7, tam 240 GB/s bellek bant genişliğiyle gelecek. Bu rakam, şu anki M5’in sunduğu 153 GB/s değerine kıyasla tam %56’lık muazzam bir artış anlamına geliyor. Gerçi M5 Pro'nun 307 GB/s hızına yetişemiyor ama standart model bir MacBook için bu sıçrama, cihazın kendi üzerinde çalıştıracağı yapay zekâ işlemlerini ışık hızına ulaştıracak.

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M7’nin arkasındaki asıl mühendislik harikası ise üretim teknolojisinde gizli. Apple, bu işlemcide TSMC’nin en yeni 2nm mimarisini kullanmayı hedefliyor. Bu da çok daha az enerji tüketen, ısınmayan ve tek çekirdek performansında rekorlar kıracak bir işlemci demek.

Şimdilik bu detayların netleşmesi için çok erken ama Apple yavaş yavaş da olsa tüm planlarını yapay zekâ üzerine odaklandırmış durumda.

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