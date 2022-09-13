Apple'ın Etkinliğinde Tanıtmadığı Ürünler

Her sene olduğu gibi bu sene de Apple, yeni iPhone 14 cihazlarını tanıtmak için geçtiğimiz hafta bir etkinlik düzenledi. Apple etkinliklerinde bazen diğer ürünler de tanıtılıyor. Bu etkinlikte de tanıtılması beklenen Apple ürünleri vardı fakat tanıtılmadı.

Teknoloji şirketlerinin en popülerlerini sayın diye sorsalar sayısız insanın aklına gelecek ilk isimlerden biri Apple'dır. Böyle büyük bir şirket hakkında her sene sayfalarca iddia konuşuluyor. Bu konuşulan iddialardan bazıları ya yeni çıkacak bir ürün hakkında oluyor ya da var olan ürünün yeni serisi hakkında. Geçtiğimiz hafta Apple tarafından bir etkinlik düzenlendi. Bu etkinlikte bu senenin iPhone, AirPods ve Apple Watch modelleri tanıtıldı. Ancak şirket yaptığı etkinlikte, çıkması beklenen bazı ürünleri hakkında hiçbir detaydan bahsetmedi.

Apple'ın Ekim ayında bir etkinlik daha düzenlemesi bekleniyor. Tanıtılmayan bazı ürünler Ekim ayında düzenlenen etkinlikte tanıtılabilir. Hadi hep beraber Apple'nin beklenen ama etkinlikte bahsedilmeyen ürünlerine bakalım.

Apple'ın sanal gerçeklik gözlüğü olması beklenen Apple Reality'den söz edilmedi.

Apple'ın şuanlık 'Apple Reality' olarak adlandırılması beklenen sanal gerçeklik gözlüğü hakkında geçtiğimiz etkinlikte bir bilgi paylaşılmadı. Apple'ın sanal gerçeklik gözlüğü hakkında 2023 yılından önce bir bilgi duymak zor olsa da Apple etkinliğinde küçük bir ipucuna yer verebilirdi.

Gözlüklerde muhtemelen M serisi bir çip tercih edilecek olsa da Apple'ın yeni A16 Bionic çipi grafik ve güç performansı üzerinde iyileştirmeler içeriyor. Apple'ın çiplerine baktığımzıda sanal gerçeklik gözlüğünün performansı heyecan oluşturabilecek potansiyelde gözüküyor.

Apple Arcade gibi hizmetlerle ilgili yenilik paylaşılmadı.

Ülkemizde Apple, abonelik ile üye olunan hizmetleri konusunda yurtdışındaki bazı ülkelere kıyasla kısıtlı bir hizmet sağlıyor. Ülkemizde sadece Apple Arcade, Apple Music, iCloud, Apple TV gibi bazı hizmetleri sunulurken; yurtdışındaki bazı bölgelerde Apple TV+, Apple News gibi zengin hizmetler ve bu hizmetlerin birleştiği Apple One örnek verecek olursak Amazon Prime gibi özelliklere sahip bir abonelik gibi farklı hizmetlerini sunuyor.

Apple sunduğu bu abonelik hizmetleri ve bunun yanında kendi cihazınızı onarabileceğiniz Self Onarım Servis Programı ile ilgili Eylül ayı etkinliğinde hiçbir yenilikten söz etmedi.

Mac Pro ve Pro ekran hakkında bir gelişmeden söz edilmedi.

Apple, Intel yerine kendi M serisi işlemcilierini Mac cihazlarında tercih ettiğinden beri Intel çipi taşıyan kalan tek modeli Mac Pro'ydu. Mac Pro'nun mevcut modeli 2019 yılında piyasaya sürüldü. Mevcut iyileştirme imkanı kullanıcılara sunulsa da yılların geçmesiyle beraber Mac Pro, yeni Mac modellerinin yanında sönük bir konuma yerleşti. Şirket, Mart ayında yaptığı etkinlikte Mac Pro ile ilgili yenilemeler üzerinde çalıştıklarına değindi fakat son etkinliğinde Mac Pro ile ilgili kesin detaylar paylaşılmadı.

Apple'ın Pro ekranı Pro Display XDR ise 2019 yılında piyasaya sürüldü. Halen ekran olarak iyi bir teknolojide olmasına rağmen 60 Hz'in üstünü desteklemiyor. Kendisinden daha iyi teknolojilere sahip ekran alternatifleri de rakip şirketler tarafından piyasaya sunuluyor. Apple bu iki 'Pro' ürününün teknolojisini geliştirerek Ekim ayında piyasaya sunabilir yoksa ürünlerin 2023 yılına kalması muhtemel.

iPad ve iPad Pro'nun yeni modeline yer verilmedi.

Apple'ın yıllardır Eylül ayında düzenlediği etkinliklerde yeni bir iPad modeli tanıtılmıyordu. Bu tabuları kırarak, 2021 yılının Eylül etkinliğinde yeni bir iPad mini modeli ve yeni bir iPad'i tanıttı. Bu yılki etkinlikte ise yeni bir iPad modeli tanıtılması beklenir tanıtılmadı. Muhtemelen şirket, Ekim ayında düzenleyeceği etkinlikte yeni bir iPad ve iPad Pro modelini tanıtacak.

M2 işlemcili Mac Mini ve iMac tanıtılmadı.

Mac Mini ve iMac en son Kasım 2020'de M1 işlemciyle piyasaya sürüldü. Apple, bu yılın başlarında M2 işlemcilerini piyasaya sürmesine rağmen Mac Mini ve iMac modellerinin M2 işlemcili versiyonlarını henüz tanıtmadı. Bir yılı aşan bir süre geçmesine rağmen M2 işlemcili Mac Mini ve iMac için henüz geç değil. Apple, yıllardır masaüstü Mac'leriyle ilgili yeniliklerini Ekim veya Mayıs aylarındaki etkinliklerinde paylaşıyor.

Katlanabilir bir iPhone telefondan söz edilmedi.

Geçtiğimiz aylarda Apple analistleri, Apple'ın yeni bir iPhone modeli olacak katlanabilir bir iPhone üzerinde çalıştığını iddia ediyordu. Samsung, Huawei ve yeni yeni Xiaomi'nin de öncülüğünü yaptığı bu katlanabilir telefon pazarında Apple'nın yöneticilierinin birinci ağızdan yaptığı açıklamalar olmasa da firma ilerleyen vakitlerde bu pazara giriş yapabilir. Apple, geçen haftaki etkinliğinde katlanabilir iPhone'a dair küçük bir ipucu dahi vermedi. Bakalım bir sonraki Apple etkinliğinde firma ipucu verecek mi hep beraber göreceğiz.

Bu ürünler arasında sizi en çok heyecanlandıran hangisi? Yeni çıkabilecek Apple ürünleri hakkında ne düşünüyorsunuz?

Apple'ın çıkan yeni ürünlerini ve ürünlerin fiyatlarını bu videomuzdan ve alttaki haberlerimizden öğrenebilirsiniz: