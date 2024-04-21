Google'ın Gemini yapay zekâsını iPhone'a entegre etmek isteyen Apple'ın tamamen cihaz üzerinde çalışan özellikler sunacağı iddia edildi.

Apple çoğu zaman konuya geç dahil olan fakat dahil olduğunda da adından en çok söz ettiren şirket oluyor. Sanal gerçeklik alanında şirket hiçbir adım atmadığı için yıllarca alay konusu olurken Vision Pro çıkar çıkmaz Apple kelimesini her yerde görmemiz buna bir örnek.

Yapay zekâ konusunda da şirket, benzer şekilde karşımıza çıkacak gibi görünüyor. M4 işlemcileri ve iOS 18 ile yapay zekâ odaklı adımını atacak olan Apple, şimdi de iPhone’ları ilgilendiren bir yapay zekâ hamlesiyle karşımızda. Bloomberg’den Mark Gurman’ın haberine göre şirket, telefonlara yapay zekâ katma trenine iddialı bir giriş yapacak.

Apple'ın kendi dil modeliyle gelecek özellikler buluta bağlı değil, tamamen cihaz üzerinde çalışan özellikler olacak.

Hâlihazırda çevreye baktığımızda, gözümüze ilk olarak Galaxy AI çarpıyor. Fakat Galaxy AI özelliklerinin tamamı cihaz üzerinde çalışmıyor. Buluta bağlı olanlar da var ve bunlar da bazı kişilerde güvenlik endişesi uyandırabiliyor. Fakat bunun avantajı da buluta bağlı olan özellikler ağır da olsalar, bulut üzerinde işlendiklerinden cihazda rahatça çalıştırılabiliyorlar.

Bu yüzden de Apple, ilk etapta tüm özellikleri cihaz üzerinde çalıştıracağından rakiplerine yetişmekte zorluk çekebilir. Fakat Gurman, Apple’ın Google gibi yapay zekâ sağlayıcılarından lisans alarak aradaki mesafeyi kapatacağını da söyledi.

Kabaca belirtecek olursak cihaz üzerinde çalışan hizmetler güvenlik ve hız sağlarken bulut üzerinde çalışan hizmetler, daha ağır işlemlerin kolayca yapılabilmesini sağlıyor. Direkt bulut tabanlı olanlara yönelmeyeceği için de Apple’ın, gündelik kullanıcıların hayatına bu özelliklerin nasıl etki edebileceğine odaklanacağı düşünülüyor. Sizce Apple, bu sırada yeni dil modelini Siri'ye mi entegre edecek yoksa sıfırdan yeni bir şeyle mi karşımıza çıkacak?