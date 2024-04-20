Apple'ın meşhur baloncukları, ABD senato üyesine göre ilişkileri yıkıyor ve insanların grup dışı bırakılmasına sebep oluyor.

Apple’ın iPhone kullanıcılarına sunduğu en büyük nimetlerden olan iMessage, birbirinden farklı uygulamalara da destek verdiğinden çok sayıda multimedya aktarımını destekliyor. Ayrıca kesintisiz ve akıcı bir mesajlaşma deneyimi sunması da kendisini daha da göz önüne çıkarıyor.

Android modellerinde RCS desteği gelmediği sürece standart mesajlaşma uygulamalarında benzerini görmemiz zor görünüyor. Zira Apple bu özelliği paylaşmadığı gibi, iMessage gönderileriyle SMS gönderilerini farklı renklerde göstererek kimin iPhone kullanıp kullanmadığını belirtiyor.

ABD Senato Üyesi Elizabeth Warren, durumdan pek memnun değil.

Bilmeyenler için Apple, iMessage ile gönderilen mesajları mavi, SMS ile gönderilenleri de yeşil baloncuklarda gösteriyor. Tabii tek fark renk değil. RCS desteği olmadığından SMS gönderilerinde mesajın gönderilmesine veya mesaja verilen tepkilere yönelik geri bildirimler alınamıyor.

Elizabeth Warren da bu sebeple iMessage’ın ilişkileri yıktığını, iPhone kullanmayan kişilerin grup mesajlarının dışında bırakıldığını söyledi. Spor gruplarından tatil planı için açılan gruplara kadar pek çok kategoriden bahseden Warren, bunu Apple’ın pazarda tekelliğini koruyabilmek için yaptığı uygunsuz bir strateji olduğunu söyledi.

Warren, Apple’ın tekelliğini yıkmanın tam zamanı olduğunu söyleyerek X videosundaki sözlerini sonlandırdı.

Warren’ın daha önceki açıklamalarından ve hamlelerinden dolayı çok sayıda insan, bu videoyu saçma buldu ve Warren’ı elle tutulur bir şey yapmaya davet etti. Siz ne düşünüyorsunuz?