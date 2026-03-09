Konuyu Detaylarıyla Açıklıyoruz: Arabalarda Ses Sistemi Bulundurma Cezası Var mı, Ne Kadar?

Arabalarda ses sistemi (Hoparlör) bulundurmanın cezası var mı? 2026 ses sistemi cezası ne kadar? Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılan son düzenlemelerle birlikte trafikte çevreyi rahatsız edecek seviyede yüksek sesle müzik dinlenmesine yönelik denetimler sıkılaştırıldı.

Karayolları Trafik Kanunu’nda değişiklik yapılmasını öngören 7574 sayılı kanun, geçtiğimiz hafta Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kapsamda arabalarda ses sistemi cezası, çevreyi rahatsız edecek şekilde yüksek sesle müzik dinlemek gibi konular yeniden gündeme geldi.

Peki yeni düzenlemeye göre 2026’da arabalarda ses sistemi bulundurma cezası ne kadar? Kafa karıştıran konunun detaylarına bakıyoruz.

2026 - Arabalarda ses sistemi (Hoparlör) bulundurmanın cezası var mı?

Emniyet yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre, araçlarda bulunan ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazlarının kullanımına ilişkin kurallar netleştirildi. Buna göre söz konusu cihazları trafik şartlarına uygun ve kamunun rahat ile huzurunu bozmayacak şekilde kullanmayan sürücülere 3 bin lira idari para cezası uygulanacak.

2026 arabalarda ses sistemi bulundurma cezası ne kadar?

Emniyetin açıklamasına göre düzenleme, araçta ses sistemi bulundurmayı değil, bu sistemlerin kamu düzenini bozacak şekilde kullanılmasını hedef alıyor. Yani araçta güçlü bir ses sistemi bulunması tek başına ceza sebebi sayılmıyor. Ancak müziğin çevredeki insanları rahatsız edecek kadar yüksek sesle açılması veya trafik şartlarını olumsuz etkileyecek şekilde kullanılması ceza sebebi sayılıyor.

Öte yandan araçlarda mevzuata uygun olmayan ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazlarını bulunduran ya da kullanan sürücüler için daha ağır yaptırımlar öngörülüyor. Bu kapsamda sürücünün izleme ve kullanma sahası içinde kalan görüntü cihazları da dahil olmak üzere kurallara aykırı cihaz bulunduran kişilere 21 bin lira idari para cezası kesilecek ve ilgili araç 30 gün süreyle trafikten men edilecek.

Öte yandan, arabalarda multimedya ya da ses yapıcı araçlar kullanmaya yönelik cezalar şu şekilde: