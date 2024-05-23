Listemizde Citroën, Tesla gibi tanıdık markaların tasarladığı direksiyonlar da yer alıyor.
Baştan uyaralım, bazı direksiyonları görünce çok hoşunuza gidebilir, bazıları için de ''Bunlar kafayı yemiş'' demek isteyebilirsiniz...
Subaru’nun 1985 ve 1991 yılları arasında ürettiği XT. Dijital gösterge paneli ile o dönemin yenilikçi bir modeliydi…
Maserati’nin 1972 yılında tanıttığı konsept otomobili. Yollara çıksa bu direksiyonla neler olurdu bilemiyoruz...
1955 yılında böyle bir tasarım yapmak… Citroën DS ile tanışın.
Listemize Amerikan otomobil üreticisi Pontiac'ın Banshee modeli ile devam ediyoruz.
Tesla Model S Plaid’in uzaydan gelmiş gibi duran direksiyonu…
Citroen C5’in ortası sabit duran bu direksiyonunu listeye almazsak olmazdı…
Kaynaklar: Slashgear, Road&Track
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