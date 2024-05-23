Tasarımcıları Kafayı mı Yedi Diye Düşündürecek En Garip Araba Direksiyonları

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Bir arabanın iç tasarımına baktığımız zaman aklımıza hemen direksiyonu geliyor. Biz de bu içerikte görmeye pek alışmadığımız, en ilginç direksiyon tasarımlarına yer verdik.

Listemizde Citroën, Tesla gibi tanıdık markaların tasarladığı direksiyonlar da yer alıyor.

Baştan uyaralım, bazı direksiyonları görünce çok hoşunuza gidebilir, bazıları için de ''Bunlar kafayı yemiş'' demek isteyebilirsiniz...

Subaru’nun 1985 ve 1991 yılları arasında ürettiği XT. Dijital gösterge paneli ile o dönemin yenilikçi bir modeliydi…

Subaru xt direksiyonu

Maserati’nin 1972 yılında tanıttığı konsept otomobili. Yollara çıksa bu direksiyonla neler olurdu bilemiyoruz...

Maserati boomerang

1955 yılında böyle bir tasarım yapmak… Citroën DS ile tanışın.

citroen ds

Listemize Amerikan otomobil üreticisi Pontiac'ın Banshee modeli ile devam ediyoruz.

Pontiac banshee

Tesla Model S Plaid’in uzaydan gelmiş gibi duran direksiyonu…

tesla model s plaid direksiyon

Citroen C5’in ortası sabit duran bu direksiyonunu listeye almazsak olmazdı…

Kaynaklar: Slashgear, Road&Track

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