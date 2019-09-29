ASELSAN'ın Ürettiği Elektrikli Otobüsler Yollara Çıkıyor

Otobüs üreticisi olan TEMSA'nın üreteceği 2 yeni araçta ASELSAN'ın geliştirdiği elektrikli çekiş sistemi kullanılıyor olacak. Araçların 2020 yılında trafik tescillerini almaları bekleniyor.

Elektrikli araç sınıfı son dönemde artış gösteren bir sınıf. Birçok büyük araç üreticisinin en az 1 tane elektrikli araca sahip olduklarını ya da üzerinde çalıştıklarını görebiliyoruz. Düşük emisyon değerleri sayesinde çevreye daha az zarar veren ve enerji verimliliği konusunda da oldukça başarılı performanslara sahip olabilen elektrikli araçlar, her geçen gün daha fazla kullanıcı tarafından ilgi görüyor.

Dünya üzerinde de hem merkezi hem de yerel yönetimler tarafından çevreci bir politika izlenmeye başladığı için elektrikli araçlara verdikleri destek yükselişe geçiyor. ASELSAN'da elektrikli motorlar üzerine çalışmalar yapan şirketlerden birisi. Şimdi ise ürettikleri motolardan birisi ünlü otobüs üreticisi TEMSA tarafından kullanılacak.

Otobüsle ilgili detaylar:

ASELSAN, askeri alanda yaptığı çalışmalar sayesinde edindiği bilgileri de kullanarak Araç Kontrol ve Yönetim Sistemi, Araç Çekiş Sistemi, Şarj Sistemi, Araç ve Şebeke Entegrasyonu, Batarya Yönetim Sistemi gibi teknolojiler üzerine yoğunlaşıp bunları geliştirmeyi başardı. Daha sonra şirketin, TEMSA ile yaptığı anlaşma ile birlikte ortaya ilk yerli elektrikli otobüs ortaya çıkmıştı. Avenue EV olarak adlandırılan bu otobüs 2016 yılında kamuouyuna tanıtıldı.

Geçen süre zarfında ASELSAN, sistemleri geliştirme, test ve üretim faaliyetlerine odaklanırken; TEMSA da seri üretime hazır 9 metrelik MD9, 12 metrelik Avenue Electron ve Avenue EV olarak adlandırılan 3 farklı otobüsle seçeneklerini çeşitlendirdi. ASELSAN'ın elektrikli otobüsleri yakın zamanda yollara çıkmaya hazırlanıyor. Trafik tescilinin ise 2020 yılında alınabileceği söyleniyor.

Avenue EV, hızlı şarj teknolojisi sayesinde 8 dakikada şarj olabiliyor ve tek bir şarjla 50-70 km arası yol gidebiliyor. Bu sayede şehir içerisinde duraklar arasında yer alan istasyonlarda hızlı bir şekilde şarj olabilecek ve tekrar yola çıkmaya hazır olacak. İnternet erişimi, verimli ısıtma ve soğutma sistemleri gibi özelliklerle donatılan otobüsün bu özelliklerin çalışmasından dolayı nasıl bir menzil kaybı yaşayacağına dair bir bilgi şu an için bulunmuyor.

Maksimum 53 yolcu kapasitesine sahip olan Avenue EV, hem şehir içi ulaşım ihtiyacını karşılayacak hem de sıfır karbon salınımı sayesinde çevreyi de koruyor olacak. Bu yüzden de Türkiye'nin karbon emisyonunu azaltması ve enerji bağımlılığının azalması konusunda ihtiyaç duyulan bir ürün. 2020 yılında ise Avenue EV'i yollarda sıklıkla görmeye başlayacakmışız gibi gözüküyor.