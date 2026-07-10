2026 ÖTV muafiyetli araçlar fiyat listesini içeriğimizde derledik. Toyota, Renault, Fiat, Hyundai ve Togg gibi markaların ÖTV'siz araç fiyatlarını bu içerikte bulabilirsiniz.

ÖTV muafiyetli araçlar 2026 fiyat listesini içeriğimizde derledik. 2026'da ÖTV muafiyetli hangi araçlar alınabilir? ÖTV muafiyetli araç alımında geçerli üst limit 2.873.900 TL olarak güncellendi. Bu limit dahilinde kalan ve gerekli şartları sağlayan araçlar, engelli vatandaşlar tarafından ÖTV ödemeden satın alınabiliyor. Ayrıca araçların en az yüzde 40 yerlilik şartını karşılaması gerekiyor.

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Birçok kişi Renault, Fiat, Togg, Toyota, Volkswagen, Hyundai gibi markaların ÖTV'siz araç modelleri hakkında araştırma yapıyor. Fiat Egea'dan Toyota Corolla'ya, Renault Clio'dan Togg T10X'e kadar çok sayıda model listede yer alırken, fiyatlar donanım seviyesine göre değişiklik gösterebiliyor. Sıfır engelli araç fiyatları, ÖTV muafiyet şartları ve 2026 ÖTV muafiyetli araçlar fiyat listesini içeriğimizin devamında bulabilirsiniz.

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2026 ÖTV muafiyetli araçlar:

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Togg: T10X, T10F

T10X, T10F Fiat: Egea Sedan, Egea Cross, Grande Panda, 600 / 500e

Egea Sedan, Egea Cross, Grande Panda, 600 / 500e Renault: Clio, Megane Sedan, Duster, Boreal,

Clio, Megane Sedan, Duster, Boreal, Toyota: Corolla, Corolla Hybrid, C-HR

Corolla, Corolla Hybrid, C-HR Hyundai : i20, i30, Bayon

: i20, i30, Bayon Ford: Transit Courier, Tourneo Courier

ÖTV muafiyetli araçlar 2026 fiyat listesi

Model Liste Fiyatı Tahmini ÖTV Muafiyetli Fiyat Togg T10X V1 RWD Standart Menzil 1.909.048 1.300.000 TL Togg T10X V1 RWD Uzun Menzil 2.219.668 TL 1.510.000 TL Togg T10X V2 RWD Uzun Menzi 2.411.000 TL 1.640.000 Togg T10F V1 RWD Standart Menzil 1.884.980 TL 1.120.000 TL Togg T10F V1 RWD Uzun Menzil 2.195.600 TL 1.300.000 TL Togg T10F V2 RWD Uzun Menzil 2.370.930 TL 1.400.000 TL Fiat Egea 1.6 Multijet 130 HP Manuel Easy 1.369.900 TL 782.800 TL Fiat Egea 1.6 Multijet 130 HP Manuel Urban 1.459.900 TL 834.229 TL Fiat Egea 1.6 Multijet 130 HP DCT Easy Otomatik 1.759.900 TL 1.005.657 TL Fiat Egea 1.6 Multijet 130 HP DCT Urban 1.851.900 TL 1.028.833 TL Fiat Egea 1.6 Multijet 130 HP DCT Lounge 1.921.900 TL 1.067.722 TL Fiat Egea Cross Street 1.6 Otomatik 1.880.500 TL 1.017.000 TL Fiat Egea Cross Urban 1.6 Otomatik 1.950.500 TL 1.054.000 TL Fiat Egea Cross Lounge 1.6 Otomatik 2.020.500 TL 1.091.000 TL Fiat Egea Cross Limited 1.6 Otomatik 2.090.500 TL 1.129.000 TL Fiat Grande Panda La Prima 44 kWh Otomatik 1.609.900 TL 965.000 TL Fiat 500e Giorgio Armani 42 kWh Otomatik 2.249.900 TL 1.350.000 TL Fiat 600e La Prima 54 kWh Otomatik 1.989.900 TL 1.195.000 TL Renault Clio evolution plus TCe EDC 115 hp 1.805.000 TL 1.030.000 TL Renault Clio esprit alpine TCe EDC 115 hp 2.035.000 TL 1.130.000 TL Renault Megane Touch 1.3 TCe 140 bg 1.841.000 TL 1.050.000 TL Renault Megane Touch 1.3 TCe EDC 140 bg 2.190.000 TL 1.250.000 TL Renault Megane Icon 1.3 TCe EDC 140 bg 2.349.000 TL 1.340.000 TL Renault Megane Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg 2.699.000 TL 1.500.000 TL Renault Boreal iconic Turbo TCe EDC 145 hp 2.860.000 TL 1.630.000 TL Renault Duster evolution Eco-G 120 hp 1.865.000 TL 1.060.000 TL Renault Duster evolution Turbo TCe EDC 145 hp 2.010.000 TL 1.140.000 TL Renault Duster evolution hybrid 4x4 LPG 150 hp 2.805.000 TL 1.600.000 TL Renault Duster techno Turbo TCe EDC 145 hp 2.080.000 TL 1.180.000 TL Renault Duster techno Full hybrid E-Tech 160 hp 2.570.000 TL 1.470.000 TL Renault Duster techno hybrid 4x4 LPG 150 hp 2.840.000 TL 1.620.000 TL Toyota Corolla Vision Plus Multidrive S 1.790.000 TL 1.020.000 TL Toyota Corolla Dream Multidrive S 2.040.000 TL 1.160.000 TL Toyota Corolla Dream X-Pack Multidrive S 2.160.000 TL 1.230.000 TL Toyota Corolla Flame X-Pack Multidrive S 2.215.000 TL 1.260.000 TL Toyota Corolla Passion X-Pack Multidrive S 2.370.000 TL 1.350.000 TL Toyota C-HR Flame e-CVT 2.250.000 TL 1.280.000 TL Toyota C-HR Passion e-CVT 2.566.000 TL 1.460.000 TL Toyota Corolla Hybrid Dream e-CVT 2.808.000 TL 1.600.000 TL Toyota Corolla Hybrid Dream X-Pack e-CVT 2.530.000 TL 1.440.000 TL Toyota Corolla Flame X-Pack e-CVT 2.717.000 TL 1.550.000 TL Hyundai i20 Jump Manuel (2026) 1.470.000 TL 840.000 TL Hyundai i20 Jump DCT (2026) 1.639.000 TL 935.000 TL Hyundai i20 Style DCT (2026) 1.676.000 TL 955.000 TL Hyundai i20 Style GSR II-C DCT (2026) 1.691.000 TL 965.000 TL Hyundai i20 Elite DCT (2026) Text 1.795.304 TL Hyundai i20 Elite GSR II-C DCT (2026) 1.809.887 TL 1.035.000 TL Hyundai i30 Comfort DCT (2026) 1.944.000 TL 1.110.000 TL Hyundai i30 Prime DCT (2026) 2.250.000 TL 1.280.000 TL Hyundai Bayon Jump Manuel (2026) 1.560.000 TL 890.000 TL Hyundai Bayon Jump DCT (2026) 1.750.000 TL 1.000.000 TL Hyundai Bayon Style DCT (2026) 1.760.666 TL 1.005.000 TL Hyundai Bayon Style GSR II-C DCT (2026) 1.775.249 TL 1.015.000 TL Hyundai Bayon Elite DCT (2026) 1.958.000 TL 1.120.000 TL Hyundai Bayon Elite GSR II-C DCT (2026) 1.970.000 TL 1.125.000 Ford Transit Courier Trend Van 1.0 EcoBoost 100 PS Manuel 1.205.100 TL 890.000 TL Ford Transit Courier Trend Van 1.5 EcoBlue 100 PS Manuel 1.347.800 TL 995.000 TL Ford Transit Courier Deluxe Van 1.0 EcoBoost 125 PS Otomatik 1.398.900 TL 1.030.000 TL Ford Transit Courier Deluxe Van 1.5 EcoBlue 100 PS Manuel 1.472.000 TL 1.085.000 TL Ford Tourneo Courier Trend 1.0 EcoBoost 100 PS Manuel 1.429.900 TL 1.055.000 TL Ford Tourneo Courier Trend 1.5 EcoBlue 100 PS Manuel 1.635.000 TL 1.205.000 TL Ford Tourneo Courier Deluxe 1.0 EcoBoost 125 PS Manuel 1.542.500 TL 1.140.000 TL Ford Tourneo Courier Deluxe 1.0 EcoBoost 125 PS Otomatik 1.679.000 TL 1.240.000 TL Ford Tourneo Courier Deluxe 1.5 EcoBlue 100 PS Manuel 1.762.100 TL 1.300.000 TL Ford Tourneo Courier Titanium 1.0 EcoBoost 125 PS Manuel 1.624.500 TL 1.200.000 TL Ford Tourneo Courier Titanium 1.0 EcoBoost 125 PS Otomatik 1.752.500 TL 1.295.000 TL Ford Tourneo Courier Titanium 1.5 EcoBlue 100 PS Manuel 1.858.700 TL 1.370.000 TL Ford Tourneo Courier Active 1.0 EcoBoost 125 PS Otomatik 1.871.100 TL 1.380.000 TL Ford Tourneo Courier Active 1.5 EcoBlue 100 PS Manuel 1.947.400 TL 1.435.000 TL

NOT: Bu listedeki fiyatlar mevzuat kurallarına ve vergi dilimlerine göre değişiklik gösterebilen tahmini/hesaplanmış fiyatlardır. ÖTV muafiyetli araç alımlarında en net ve güncel fiyat bilgisi, rapor durumunuz kontrol edildikten sonra yetkili marka ve bayiler tarafından verilmektedir.

ÖTV muafiyeti için şartlar nelerdir? 2026'da ÖTV'siz araç alım şartları:

Satış bedeli şartı: ÖTV muafiyetiyle alınabilecek aracın motor silindir hacmine bakılmaksızın, vergiler dahil (KDV ve tüm masraflar içinde) anahtar teslim satış bedeli en fazla 2.873.972 TL olabilir. Bu limitin 1 TL bile üzerindeki araçlar muafiyet kapsamına alınmaz.

ÖTV muafiyetiyle alınabilecek aracın motor silindir hacmine bakılmaksızın, vergiler dahil (KDV ve tüm masraflar içinde) anahtar teslim satış bedeli en fazla 2.873.972 TL olabilir. Bu limitin 1 TL bile üzerindeki araçlar muafiyet kapsamına alınmaz. Yerli Üretim Şartı: Yeni düzenlemelere göre, ÖTV muafiyetiyle satın alınacak araçlarda en az %40 yerli üretim (Türkiye'de üretilmiş olma) şartı aranmaktadır. (Örn: Togg T10X/T10F, Fiat Egea, Renault Clio/Megane/Duster, Toyota Corolla, Hyundai i20/Bayon gibi modeller bu şarta uymaktadır).

2026 ÖTV muafiyeti rapora göre alım şartları:

%90 ve Üzeri Engelli Raporu Olanlar (Koşulsuz Muafiyet)

Engel Türü: Görme, zihinsel, işitme veya bedensel fark etmeksizin, hastaneden alınan sağlık kurulu raporunun %90 ve üzeri olması yeterlidir.

Görme, zihinsel, işitme veya bedensel fark etmeksizin, hastaneden alınan sağlık kurulu raporunun %90 ve üzeri olması yeterlidir. Sürücü Belgesi: Engelli bireyin ehliyet sahibi olması şart değildir. Yaş sınırı aranmaz (çocuklar adına da alınabilir).

Engelli bireyin ehliyet sahibi olması şart değildir. Yaş sınırı aranmaz (çocuklar adına da alınabilir). Aracı Kimler Kullanabilir?: Engelli birey kendisi kullanabileceği gibi, kullanamayacak durumdaysa 3. dereceye kadar yakınları (vasi kararıyla veya tayin edilen kişiler) aracı kullanabilir. Araçta özel bir aparat (tertibat) zorunluluğu yoktur.

%40 - %89 arası engelli raporu olanlar (Ortopedik Şartı)

Engel Türü: Bu oranlar arasında ÖTV muafiyeti alabilmenin tek yolu engelin ortopedik olmasıdır. İşitme, görme veya iç hastalıkları nedeniyle alınan %40 raporlar ÖTV muafiyeti sağlamaz.

Bu oranlar arasında ÖTV muafiyeti alabilmenin tek yolu engelin ortopedik olmasıdır. İşitme, görme veya iç hastalıkları nedeniyle alınan %40 raporlar ÖTV muafiyeti sağlamaz. Rapor İbaresi: Sağlık raporunda mutlaka "Sadece hareket ettirici aksamda özel tertibatlı taşıt kullanabilir" ibaresinin yer alması gerekir.

Sağlık raporunda mutlaka "Sadece hareket ettirici aksamda özel tertibatlı taşıt kullanabilir" ibaresinin yer alması gerekir. Sürücü Belgesi: Engelli bireyin mutlaka engelli sınıfına uygun (kısıtlama kodları içeren) bir ehliyete sahip olması ve aracı bizzat kendisinin kullanması gerekir.

Engelli bireyin mutlaka engelli sınıfına uygun (kısıtlama kodları içeren) bir ehliyete sahip olması ve aracı bizzat kendisinin kullanması gerekir. Yeni Düzenleme: Ortopedik engeli bulunan ancak sağlık durumu nedeniyle sürücü belgesi alamayacağı kesinleşen %40 ve üzeri engelliler de artık belirli şartlarla ilk alımda bu istisnadan yararlanabilmektedir.

ÖTV muafiyeti ve satış şartları nelerdir?

10 Yıl Satamama Şartı: ÖTV muafiyetiyle alınan araçlar artık 10 yıl boyunca satılamaz. Eğer 10 yıl dolmadan satılmak istenirse, başta ödenmeyen ÖTV'nin vergi dairesine geri ödenmesi gerekir.

ÖTV muafiyetiyle alınan araçlar artık 10 yıl boyunca satılamaz. Eğer 10 yıl dolmadan satılmak istenirse, başta ödenmeyen ÖTV'nin vergi dairesine geri ödenmesi gerekir. 5 Yıl Sonra Satış İstisnası ve Yeni Araç Hakkı: Mevzuattaki yeni yoruma göre; araç teknik olarak 5 yılın ardından satılabilse bile, yeni bir ÖTV muafiyetli araç alabilmek için ilk aracın alım tarihinden itibaren 10 yılın geçmesi gerekmektedir. Yani hakkı yenileme süresi 5 yıldan 10 yıla çıkarılmıştır.

ÖTV muafiyetli araç başvuru için gerekli belgeler:

Engelli Sağlık Kurulu Raporu (E-rapor formatında, güncel ve onaylı). Ortopedik engelliler için ehliyet (kısıt kodlarını içeren yeni tip sürücü belgesi). Eğer %90 üzeri raporda zihinsel engel varsa mahkemeden alınmış Vasi Kararı ve Araç Alım İzin Yazısı.

ÖTV muafiyetli araç hakkında merak edilen her şey:

ÖTV muafiyetli araç araç almak için rapor oranı kaç olmalı?

%90 ve üzeri rapora sahip olanlar (engel türü fark etmeksizin) veya %40-89 arası olup sadece ortopedik engeli bulunan ve raporunda "özel tertibatlı araç kullanabilir" ibaresi yer alan kişiler bu haktan yararlanabilir.

ÖTVmuafiyetli araç kimler kullanabilir?

%90 ve üzeri raporla (tertibatsız) alınan araçları engelli bireyin 3. dereceye kadar kan ve kayın hısımları (akrabaları) kullanabilir. Ancak %40-89 arası raporla alınan tertibatlı araçları kural olarak sadece ruhsat sahibi engelli birey kullanabilir.

ÖTV muafiyetli araç kaç yıl satılamaz ve yenisi ne zaman alınabilir?

Aracı ÖTV ödemeden satabilmek için 5 yıl beklemeniz gerekir. Ancak hakkınızı yenileyip sıfırdan yeni bir ÖTV'siz araç alabilmeniz için ilk aracın tescil tarihinin üzerinden 10 yıl geçmesi zorunludur.