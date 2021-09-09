Oyuncular Tarafından Çok Sevilen 8 ASUS ROG Ürünü

ASUS'un oyunculara yönelik donanım ve ekipmanlar üreten markası ASUS ROG'un en sevilen ürünlerine yakından bakıyoruz. İşte en sevilen ASUS ROG ürünleri.

Dünyanın önde gelen bilgisayar ve donanım üreticilerinden biri olan ASUS, dizüstü bilgisayarlardan cep telefonlarına, ekran kartlarından LCD panellere kadar oldukça geniş bir ürün gamına sahip. Ancak şirketin bir de oyunculara yönelik ürünlere yer verdiği Republic of Gamers (ROG) adında bir markası bulunuyor.

ASUS ROG markası altında yalnızca oyunculara özel donanımlar ve ekipmanlar üreten firma, piyasaya sürdüğü ürünlerle pek çok kişinin beğenisini kazanmayı başarıyor. Biz de bu içeriğimizde oyuncular tarafından çok sevilen ASUS ROG ürünlerine yakından bakacağız.

En sevilen ASUS ROG ürünleri:

ASUS ROG Strix Scope mekanik oyuncu klavye

ASUS ROG Strix Impact II oyuncu mouse

ASUS ROG Strix Arion SSD kutusu

ASUS ROG Strix XG27VQ oyuncu monitörü

ASUS ROG Rapture GT-AX11000 router

ASUS ROG Gladius II Origin oyuncu mouse

ASUS ROG Delta S oyuncu kulaklığı

ASUS ROG Cetra II Core kulak içi oyuncu kulaklığı

Uygun fiyatlı ancak kaliteli bir mekanik klavye ASUS ROG Strix Scope:

ROG Strix Scope, ASUS'un en uygun fiyatlı ASUS ROG klavyelerinden biri olarak dikkat çekiyor. Tüm tuşlarda Cherry MX anahtarlar ile donatılan oyuncu klavyesi, alüminyum çerçeve ile korunuyor. Buna ek olarak FPS oyunları için WASD tuşlarında gümüş renkler tercih eden ASUS, RGB LED teknolojisini de bu ASUS ROG serisi klavye ile sunuyor. Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Çift el kullanım için uygun bir oyuncu mouse arayanlara ASUS ROG Strix Impact II:

Piyasada bulunan en uygun fiyatlı çift el oyuncu mouse'larından biri olan ASUS ROG Strix Impact II, ergonomik tasarımı ASUS kalitesiyle birleştiriyor. 6200 DPI optik sensör ve Aura Sync RGB aydınlatmayla desteklenen ASUS ROG mouse, hafif yapısı sayesinde oyunculara akıcı hareket kabiliyeti sunuyor. Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Sürekli farklı bilgisayarlarda çalışanlar için ASUS ROG Strix Arion SSD kutusu:

İhtiyaç duyanlar için hayat kurtaran bir ürün olan ASUS ROG Strix Arion, piyasada satılan en üstün SSD kutularından biri. 2230/2242/2260/2280 boyutundaki M.2 PCIe NVM Express SSD'leri destekleyen ürün gerek tasarım gerekse performansıyla kalitesini ortaya koyuyor. Cihazda USB-C 3.2 Gen2 bağlantıyla 10 GBps'ye kadar veri aktarım hızları destekleniyor. Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

E-sporcu düzeyinde bir monitör ASUS ROG Strix XG27VQ:

Piyasada yer alan en uygun fiyatlı ASUS ROG monitörlerden biri olan ROG Strix XG27VQ, fiyatına kıyasla sunduğu özelliklerle yüzünüzü güldürecek türde bir ürün. 1920x1080p çözünürlük sunan 27 inç büyüklüğündeki monitör, 1 ms tepki süresi ve 144 Hz ekran yenileme hızıyla kelimenin tam anlamıyla oyunculara hitap ediyor. Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Evinizi sunucuya çevirecek ASUS ROG Rapture GT-AX11000 router:

Uzay gemisine benzeyen tasarımıyla dikkat çeken ASUS ROG Rapture GT-AX11000 router, yine ihtiyaç duyanlar için hayat kurtaran türde bir ürün. 802.11ax standardıyla diğer Wi-Fi standartlarıyla uyum sağlayabilen ASUS ROG serisi router, dört çekirdekli işlemci, 2.5G oyun portu, DFS bandı, wtfast, Adaptive QoS, ağ WiFi sistemi için AiMesh ve AiProtection Pro ağ güvenliği özelliklerine sahip, dünyanın ilk 10 Gigabit Wi-Fi router modeli olarak biliniyor. Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Şık ve kullanışlı bir mouse ASUS ROG Gladius II Origin:

En popüler ASUS ROG mouse'lardan biri olan ROG Gladius II, RGB aydınlatmalarla desteklenen şık ve ergonomik bir tasarıma sahip. 12.000 DPI optik sensör, 50 milyon tıklama ömürlü Omron anahtarlar ve kişiselleştirilebilir profiller ile desteklenen oyuncu mouse, tuşların kolay özelleştirilmesi için sezgisel ROG Armoury arayüzü, performans ve aydınlatma seçeneklerine sahip. Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Ses kasmayı çok daha kolay hale getiren ASUS ROG Delta S oyuncu kulaklığı:

ROG Delta serisinin üst modeli olan ASUS ROG Delta S, şık tasarımının yanında bir oyuncu kulaklığında aranan hemen hemen tüm özellikleri bünyesinde barındırıyor. Yapay zekâ destekli gürültü engelleme özellikli mikrofon, MQA ses işleme teknolojisi, RGB aydınlatma, hava geçirmez bölme, mobil ve konsollarla uyumlu USB-C bağlantısı ve sanal 7.1 surround ses teknolojisi, kulaklığın öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor. Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Mobil oyuncular için ASUS ROG Cetra II Core kulak içi oyuncu kulaklığı:

ASUS ROG Cetra II Core, ASUS'un mobil ve konsol oyuncularını hedefleyen kulak içi oyuncu kulaklığı modeli olarak karşımıza çıkıyor. PC, mobil ve konsollarla uyumlu 3.5 mm jak bağlantısına sahip olan kulaklık, sıvı silikon kauçuk (LSR) sürücüler oyunculara kararlı ses performansı sağlamanın yanında son derece güçlü baslarla birlikte en uygun sesleri sunuyor. Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.