Siz de günlük hayatında kulaklığını yanından ayırmayanlardansanız okumaya devam edin. Bu içerikte kablosuz kulak üstü kulaklık önerilerimizi listeledik.

Şüphesiz ki kulaklıklar çoğumuzun vazgeçilmezi. Okula veya işe giderken o sıkıcı zamanı keyifli bir müzik eşliğinde geçirmemizi sağlayan kulaklıklar resmen evden çıkarken yanımıza alıp almadığımızı kontrol ettiğimiz ilk şeyler arasında.

“Kulaklığımı almadan evden dışarı adımımı atmam!” diyorsanız bu liste tam size göre. Hazırsanız sizler için seçtiğimiz kablosuz kulak üstü kulaklıkları incelemeye başlayalım.

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Göz alıcı renk seçenekleriyle: JBL Tune 570BT

Gürültü Önleme Yok Pil Ömrü 40 saat Bluetooth Versiyon 5.0

JBL Tune 570BT'nin artıları ve eksileri:

Artılar Eksiler Hızlı şarj özelliği var. Gürültü önleme özelliği yok İki cihaza aynı anda bağlanabilir. Katlanabilir tasarım.

JBL Tune 570BT, güçlü JBL Pure Bass deneyimi sunmasına ek olarak uzun pil ömrü ve hızlı şarj özelliğiyle uzun süreli kullanım sağlar.

5 dakikalık şarjla 2 saat pil ömrü sağlayan bu ürün çoklu bağlantı özelliğiyle iki cihaza aynı anda bağlanılabilir ve cihazlar arasında sorunsuz geçiş yapılabilir. Telefona ihtiyaç duymadan Siri veya Google'a bağlanmaya olanak tanır.

Hafif, rahat ve katlanabilir tasarımıyla da konforlu bir kullanım sunar.

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Uygun fiyatlı, kompakt ve şık: Philips TAH4205

Gürültü Önleme Yok Pil Ömrü 29 saat Bluetooth Versiyon 5,0

Philips TAH4205'in artıları ve eksileri:

Artılar Eksiler Hızlı şarj özelliği var. Gürültü önleme özelliği yok. Katlanabilir tasarım. Pil ömrü diğer modellere göre daha az. BAS seviyesi ayarlanabilir. Çoklu bağlantı özelliği yok

Philips TAH4205, 15 dakika şarj edilerek 4 saatlik bir pil ömrü sağlar. Üzerinde bulunan çok işlevli düğmelerle müzik ve aramalar kolayca kontrol edilebilir.

Ek olarak, BAS artırma düğmesi ile güçlü baslar sunar ve 32 mm neodimyum akustik sürücüler sayesinde daha net ses ve daha zengin baslar eşliğinde bir müzik dinlenmesine olanak tanır.

Hem hafif hem de ayarlanabilir yastıklı kafa bandı ile konforlu bir kullanım deneyimi sunmasına ek olarak katlanabilir yapısıyla da kompakt bir tasarıma sahiptir.

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Hibrit yapısıyla hem kullanışlı hem şık bir kulaklık: Havit H655BT

Gürültü Önleme Var Pil Ömrü 65 saat Bluetooth Versiyon 5.3

Havit H655BT'nin artıları ve eksileri:

Artılar Eksiler Aktif gürültü önleyici modu var. Kulaklık ayarlama kısmı plastik. Hem kablolu hem kablosuz kullanılabilir. İçe doğru katlanma özelliği yok. İki cihaza aynı anda bağlanabilir. Uzun süreli pil ömrü

Sunduğu mükemmel ses deneyimine ek olarak arttırılmış ses yalıtımı sayesinde dış gürültüyü etkili bir şekilde izole eder.

Sahip olduğu AUX girişi sayesinde istenildiğinde kablolu olarak da kullanılabilir. Düşük gecikmeli oyun modu sayesinde ile eşsiz bir oyun deneyimi sunar.

Ayrıca 65 saatlik pil ömrü, çoklu bağlantı özelliği ve konforlu tasarımıyla da dikkat çeken Havit H655BT tam bir fiyat performans ürünü olarak öne çıkıyor.

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Hem kablolu hem kablosuz kullanılabilen: Qcy H4

Gürültü Önleme Var Pil Ömrü 70 saat Bluetooth Versiyon 5.2

Qcy H4'ün artıları ve eksileri:

Artılar Eksiler Aktif gürültü önleme özelliği var. Diğer modellere göre biraz daha ağır. Uzun süreli pil ömrü. Hem kablolu hem kablosuz kullanılabilir. İki cihaza aynı anda bağlanabilir. Katlanabilir tasarım.

QCY H4, sahip olduğu dört farklı gürültü engelleme moduna ek olarak yüksek çözünürlüklü ses ve 40mm dinamik sürücüsüyle eşsiz bir müzik deneyimi sunar., her ortama uyum sağlar. Quick Transparency özelliğiyle, müzik azaltma ve ortam sesine geçiş yapmayı kolaylaştırır.

Deri pedleri ve ergonomik tasarımı ile kullanımı konforludur ve kablolu veya kablosuz kullanım seçeneği sayesinde beklenmeyen şarj problemlerinde müzik keyfinin kesilmesine gerek kalmaz. Tek şarj ile oldukça uzun süreli kullanıma imkân tanır.

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Çeşitli modlarıyla eşsiz bir müzik deneyimi sunan: Anker Soundcore Life Q30

Gürültü Önleme Var Pil Ömrü 60 saat Bluetooth Versiyon 5.0

Anker Soundcore Life Q30'un artıları ve eksileri:

Artılar Eksiler Hızlı şarj özelliği var. Diğer modellere göre daha ağır. Uzun süreli pil ömrü. İki cihaza aynı anda bağlanabilir.

Anker Soundcore Life Q30 aktif gürültü önleyici özelliğine ek olarak yüksek çözünürlüklü ses sağlama özelliğiyle öne çıkıyor. Ek olarak, taşıma, iç mekân veya dış mekân modları sayesinde çeşitli gürültü engelleme modları arasından seçim yaparak eşsiz bir müzik deneyimi sunuyor.

Standart modda 60 saate kadar çalma süresiyle kesintisiz müzik dinleyebileceğiniz Anker Soundcore Life Q30’u 5 dakika şarj ederek 4 saatlik bir dinleme süresi elde edebilirsiniz.

Hem hafif hem de ergonomik tasarımıyla kullanışlı ve rahat bir deneyim sunan bu kulaklık, NFC hızlı eşleştirme özelliği sayesinde Android telefonunuzu yalnızca kulaklığa dokundurarak eşlettirebilirsiniz.

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Konforlu ve kompakt tasarımıyla: JBL Tune 720BT

Gürültü Önleme Yok Pil Ömrü 65 saat Bluetooth Versiyon 5.2

JBL Tune 720BT'nin artıları ve eksileri:

Artılar Eksiler Hızlı şarj özelliği var. Aktif gürültü önleme özelliği yok. Uzun süreli pil ömrü. İki cihaza aynı anda bağlanabilir. Katlanabilir bir tasarım.

JBL Tune 720BT, JBL Pure Bass Sound ile etkileyici bir müzik deneyimi sunmasına ek olarak 65 saate kadar pil ömrüyle uzun süreli kullanım imkânı sunuyor. Buna ek olarak, 5 dakikalık şarj ile de 3 saatlik bir pil ömrü sağlar.

Üzerinde bulunan kullanışlı düğmeleriyle aramaları ve ses kontrolünü kolaylaştırır ve çok noktalı bağlantı özelliği sayesinde iki cihaza aynı anda bağlanabilir. Katlanabilir ve hafif tasarımıyla da konforlu bir deneyim sunar.

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Üstün ses kalitesini konforlu ve şık tasarımıyla taçlandıran: Sennheiser HD 450BT

Gürültü Önleme Var Pil Ömrü 30 saat Bluetooth Versiyon 5.0

Sennheiser HD 450BT'nin artıları ve eksileri:

Artılar Eksiler Aktif gürültü önleyici özelliği var. Pil ömrü diğer modellere göre daha az. Hem kablolu hem kablosuz kullanılabilir. Katlanabilir tasarım.

Sahip olduğu akıllı özellikler ve aktif gürültü önleyici moduyla öne çıkan Sennheiser HD 450BT, yüksek kaliteli ses ile benzersiz bir müzik deneyimi vadediyor.

“Smart Control App” sayesinde kişiselleştirme yapılmasına imkân tanıyan Sennheiser HD 450BT, kusursuz bir video ve ses senkronizasyonu sunma özelliğine de sahip. Ek olarak, katlanabilir ve ergonomik yapısıyla da konforlu bir kullanım deneyimi sunuyor.

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Üstün ses kalitesiyle: Beats Studio Pro

Gürültü Önleme Var Pil Ömrü 40 saat Bluetooth Versiyon 5.3

Beats Studio Pro'nun artıları ve eksileri:

Artılar Eksiler Aktif gürültü önleyici özelliği var. Çift cihaz desteği yok. Hızlı şarj özelliği var Suya ve tere dayanıklı değil. Hem kablolu hem kablosuz kullanılabilir. Diğer modellere göre daha ağır.

10 dakikalık şarjla 4 saatlik dinleme süresi sunan Beats Studio Pro, kullanıcılarına eşsiz bir müzik deneyimi sunuyor.

Bu kulaklık, ses hedeflemeli mikrofonları ve Beats'in özel akustik platformları sayesinde bir kulaklıktan alabileceğiniz performansı üst seviyelere çıkarıyor.

Apple ve Android ile uyumlu yapısı sayesinde Google ve Siri gibi asistanları kullanmayı kolaylaştıran bu kulaklık, kişiselleştirilebilir ses ayarları sunmasıyla da öne çıkıyor.

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Performans ve şıklık bir arada: Sony WH-1000XM5

Gürültü Önleme Var Pil Ömrü 30 saat Bluetooth Versiyon 5.2

Sony WH-1000XM5'in artıları ve eksileri:

Artılar Eksiler Aktif gürültü önleyici özelliği var. Diğer modellere göre daha ağır. Hızlı şarj özelliği var Suya ve tere dayanıklı değil. Hem kablolu hem kablosuz kullanılabilir. Katlanabilir tasarım. Çoklu bağlantı özelliği var.

3 dakikalık şarj ile 3 ssatlik kullanım ömrü sunan Sony WH-1000XM5, yapay zekâ destekli rakipsiz gürültü önleme teknolojisiyle öne çıkıyor.

Kompakt ve konforlu tasarımıyla rahat bir kullanım sunan bu kulaklık, sahip olduğu çeşitli özellikler sayesinde kişiselleştirilme yapılmasına imkân tanıyor ve mükemmel bir müzik deneyimi sunuyor.

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Kulaklıkta üst düzey performans arayanlara: Sennheiser Momentum 4

Gürültü Önleme Var Pil Ömrü 60 saat Bluetooth Versiyon 5.2

Sennheiser Momentum 4'ün artıları ve eksileri:

Artılar Eksiler Aktif gürültü önleyici özelliği var. Suya ve tere dayanıklı değil. Hem kablolu hem kablosuz kullanılabilir. Yüksek malzeme kalitesi.

10 dakikalık şarj ile 6 saatlik pil ömrü sunmasına ek olarak, benzersiz bir müzik deneyimi sunan Sennheiser Momentum 4 üstün ses kalitesiyle öne çıkıyor.

Yüksek kaliteli malzemelerle üretilen bu kulaklık hem konforlu hem de şık tasarımıyla da dikkat çekiyor.

Ayrıca, çeşitli modlara sahip olan Sennheiser Momentum 4, kullanıcının bu modlar arasından seçim yaparak kişiselleştirilmiş üstün kaliteli bir müzik deneyimi yaşamasına da imkân tanıyor.

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