Türk Telekom ve Turkcell Kullanıcılarına 5G ile Hediye İnternet Dağıtılıyor (Nasıl Alabileceğinizi Anlattık)

5G'ye geçişi kutlamak amacıyla Türk Telekom ve Turkcell, mevcut kullanıcılarına hediye internet dağıtıyor. Gelin nasıl alabileceğinize hep birlikte bakalım.

Barış Bulut / Editor

Türkiye genelinde 5G hizmetinin kullanıma sunulmasıyla birlikte operatörlerden kullanıcılara hediye internet kampanyaları gelmeye başladı. İlk durak şimdilik Türk Telekom ve Turkcell.

5G internetin kullanıma sunulmasıyla birlikte Türk Telekom kullanıcıları 50 GB hediye internet, Turkcell kullanıcıları ise mevcut internet paketinin 5 katı kadar hediye internet alabiliyor. Gelin, nasıl alabileceğinize hep birlikte bakalım.

Türk Telekom hediye 50 GB internet nasıl alınır?

Türk Telekom, 5G'ye geçişe özel mevcut kullanıcılarına hediye 50 GB internet dağıtıyor. Hediye 50 GB internetinizi almanız için yapmanız gerekenler ise şu şekilde:

  • Adım #1: Türk Telekom uygulamasını telefonunuza indirin.
  • Adım #2: Uygulamanın alt kısmından Mağaza sekmesine girin.
  • Adım #3: Paketler seçeneğine tıklayın.
  • Adım #4: Karşınıza çıkan '5G Hediye 50 GB' paketine girin.
  • Adım #5: Sözleşmeyi onaylayıp paketi ücretsiz bir şekilde alın.

Turkcell hediye 5 katı internet nasıl alınır?

Turkcell tarafında ise mevcut internet paketinizin 5 katı kadar internet hediye ediliyor. Üstelik bunun için uygulamaya ihtiyacınız yok.

  • Adım #1: Telefonunuzun mesajlar bölümüne gelin.
  • Adım #2: 5KAT yazıp 2200'a SMS gönderin.
