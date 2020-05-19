Asus, Google Meet Destekli Video Konferans Kitlerini Duyurdu

Son dönemde ürettiği dizüstü bilgisayarlar ve oyuncu telefonları ile adından sık sık söz ettiren Tayvan merkezli teknoloji firması Asus, artan video konferans ihtiyacına pratik bir çözüm sunmayı hedefleyen yeni kitlerini duyurdu.

Asus, koronavirüs döneminde iyiden iyiye artık video konferans uygulamalarına yardımcı olmayı amaçlayan, bir mini bilgisayar, harici hoparlör ve satın aldığınız konfigürasyona bağlı olarak bir kamera ve dokunmatik ekran sunan video konferans odaklı yeni kitini duyurdu. Kit, büyük ölçüde Google'ın video konferans uygulaması olan Meet odaklı olarak geliştirildi.

Asus tarafından Google Meet Bilgisayar Sistemi olarak adlandırılan kitte, Intel Core i7 işlemci ve 128 GB SSD'ye sahip bir mini bilgisayar bulunuyor. Buna ek olarak cihazda birçok giriş portu yer alıyor.

20 kişiye kadar görüşme imkânı mevcut

8 kişiye kadar destek veren Başlangıç Kiti isimli paketi satın almanız durumunda, HD çözünürlüğünde kayıt özelliği ile 4 kata kadar yakınlaştırma yapabilen ve 120 derecelik görme açısına sahip olan kameraya da sahip oluyorsunuz. Bununla beraber, pakette bulunan harici dokunmatik ekran ile de aramalarınızı yönetebiliyorsunuz.

Asus tarafından Büyük Ofis Kiti olarak adlandırılan paket aracılığıyla ise 20 kişiye kadar toplantı yapabilirsiniz. 1080p çözünürlük ve 10 kata kadar yakınlaştırma özelliklerine sahip Logitech PTZ Pro 2 kamera modeliyle uyumlu olan ancak pakete sistemle uyumlu Logitech marka kameranın dahil olmadığını ifade eden Asus yetkilileri, dileyen şirketlerin bunu dışarıdan temin edebileceklerini söyledi.

Haziran ayı itibariyle 28 ülkede satışa çıkması beklenen modelin ülkemizde satışa çıkıp çıkmayacağı ise şimdilik merak konusu. Asus, söz konusu kitin fiyatını açıklamadığından ürünün fiyat/performans durumu hakkında bir fikir yürütmek mümkün değil.