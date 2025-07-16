Teknolojinin gelişmesiyle birlikte yapay zekâlar, birçok alanda insanları ve makineleri geride bırakmaya başladı. Ancak yapılan ilginç bir deneme, eski teknolojilerin hâlâ sürpriz yapabileceğini gösterdi. 48 yaşındaki Atari 2600, satrançta modern yapay zekâ modellerine karşı beklenmedik bir galibiyet aldı.

1977’de çıkan Atari 2600, yıllar sonra bambaşka bir amaçla gündeme geldi. Yapılan ilginç bir testte, bu nostaljik oyun konsolu, ChatGPT ve Copilot gibi günümüzün popüler yapay zekâlarına karşı satrançta rakip olarak kullanıldı. Sonuç ise oldukça şaşırtıcı: Atari 2600, satrançta modern yapay zekâları mağlup etti.

Altyapı mimarı Robert Caruso tarafından yapılan denemelerde, Atari 2600’de çalışan Atari Video Chess oyunu, ChatGPT’ye karşı beklenmedik bir başarı gösterdi. ChatGPT ise daha oyunun başında taşları ayırt etmekte ve hamleleri takip etmekte epey zorlandı.

Taşları tanıyamayan ChatGPT, maçı kaybettiğini kabul etti

Caruso’nun aktardığına göre, yapay zekâ sistemine satranç tahtasının durumu tekrar tekrar anlatılmak zorunda kalındı. Buna rağmen ChatGPT, oyunu kazanmak bir yana dursun, basit hamle hatalarıyla kaybetti. ChatGPT’nin bu yenilgiyi Atari’nin taş simgelerinin soyut olmasına bağladığı belirtildi. Ancak standart satranç notasyonuna geçilmesine rağmen sonuç değişmedi. ChatGPT, oyunda yaptığı hataları fark ederek maçı kaybettiğini kabul etti.

İlginç bir detay olarak ise bu satranç mücadelesini öneren tarafın bizzat ChatGPT olduğu da bildirildi. Tüm bu denemenin sonucunda ise 48 yaşındaki Atari 2600, işlem gücü oldukça sınırlı olmasına rağmen satrançta modern yapay zekâ modellerine karşı üstünlük sağladı. Yapılan bu test, yapay zekâların fiziksel tahta veya simgesel taşlarla oynanan oyunlarda hâlâ zorluk yaşayabileceğini göstermiş oldu.