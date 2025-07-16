İsviçre, tamamen açık kaynak kodlu yapıda olan bir yapay zekâ dil modeli geliştirdi. Henüz erişime açılmayan model, 1.500'den fazla dildeki veri seti ile eğitildi. Modelin neler sunacağı şimdiden merak konusu.

Daha çok ABD ile Çin arasında gördüğümüz yapay zekâ savaşlarına Avrupa'dan bir ülke dahil oldu. Bu ülke, tahmin etmesi zor olsa da İsviçre oldu. ETH Zurich Üniversitesi, EPFL Üniversitesi ve İsviçre Ulusal Süper Bilgisayar Merkezi (CSCS) tarafından gerçekleştirilen bir iş birliği kapsamında açık kaynak kodlu yapay zekâ dil modeli geliştirildi. Kamu yararına yönelik çalışma, yapay zekâ sektöründe yeni bir dönemin kapısını aralayacak gibi görünüyor.

İsviçre'de yapılan çalışma kapsamında geliştirilen dil modeli, 1.500'den fazla dile ev sahipliği yapan dev bir veri seti ile eğitildi. Avrupa Birliği Yapay Zekâ Kanunu ile uyumlu olan model, Apache lisansı ile dileyen herkesin erişmesini mümkün kılacak. Yapılan açıklamaya göre İsviçre'nin yapay zekâ dil modeli, 8 milyar ve 70 milyar parametreye ev sahipliği yapan 2 versiyon olarak yayımlanacak.

NVIDIA'nın çipleri kullanıldı!

İsviçre'nin geliştirdiği yapay zekâ modeli, CSCS tarafından üretilen ve karbon nötr olarak hizmet veren Alps isimli süper bilgisayarlarda geliştirildi. Modelin gelişimi için on binden fazla NVIDIA Grace Hopper çip kullanan bilim insanları, bu modelin bilim, hükûmet işleri, eğitim ve diğer endüstri alanlarında hızlıca benimseneceğini düşünüyorlar.

Yapay zekâ teknolojileri, genel olarak kapalı kapılar ardında ve kâr amacı güdülerek geliştiriliyor. OpenAI, Microsoft ve Google gibi şirketlerin arka planda neler yaptığını kimse bilmiyor. İsviçre'nin benimsediği yöntem ise yapay zekâ sektöründe her şeyin para olmadığı, tamamen şeffaf çalışmaların da yapılabileceğini göstermesi açısından oldukça dikkat çekici. Bakalım önümüzdeki dönemlerde yayımlanması planlanan modelin performansı nasıl olacak...