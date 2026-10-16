Audi, Ekim 2026 döneminde sedan, SUV ve elektrikli modelleriyle sıfır araç satın almak isteyenlere farklı seçenekler sunuyor. İşte Audi'nin Ekim ayı güncel sıfır araç fiyatları, indirimleri, finansman seçenekleri ve kampanya detayları...

Audi, Ekim 2026 döneminde premium sıfır otomobil satın almayı planlayanların yakından takip ettiği markalar arasında yer alıyor. Markanın farklı segmentlerde konumlanan sedan, Sportback ve SUV modellerinin yanı sıra tamamen elektrikli e-tron seçeneklerinin güncel fiyatları da merak ediliyor.

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Yeni bir Audi satın almayı düşünenler için aracın güncel liste fiyatının yanı sıra dönemsel indirimler, kredi seçenekleri ve kampanyalar da satın alma kararında önemli rol oynuyor. Peki Audi Ekim 2026 sıfır araç fiyatları ne kadar, hangi Audi modellerinde kampanya var? İşte Audi Ekim 2026 güncel fiyat listesi, indirimler, kampanyalar ve kredi fırsatları...

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Audi Tüm Modeller Fiyat Listesi - Ekim 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı A3 3.614.616 TL - Yeni Q3 5.311.292 TL - Yeni A5 8.900.973 TL - A6 e-tron 8.341.960 TL - Q6 e-tron 9.340.419 TL - Yeni Q5 10.267.573 TL - Yeni A6 13.503.328 TL - Q7 11.589.234 TL - Yeni e-tron GT 12.137.766 TL - Q8 17.697.810 TL - A8 29.155.507 TL -

Audi Q6 e-tron Finansman Kampanyası

Audi Q6 e-tron için ekim ayına özel finansman kampanyası sunuluyor. Resmi başvuru sayfasında 2.000.000 TL'ye kadar kredi, 6 ay vade ve %0 faiz fırsatı duyuruluyor.

Kampanya, 3-31 Ekim 2026 tarihleri arasında geçerli. Yalnızca tüzel müşterilere yönelik olan teklif kapsamında krediye Audi markalı kasko ürününün eklenmesi gerekiyor. Markalı kasko alınmaması durumunda standart finansman faiz oranları uygulanıyor.