Balık Yağının Antidepresan Etkisi Yarattığı Ortaya Çıktı

Bilim insanları, yetişkin majör depresif bozukluğu yaşayan aldıkları kök hücrelerin bilimsel model olarak kullanılabileceğini fark etti. Bunun üzerine birtakım çalışmalarda bulunan araştırmacılar, balık yağının antidepresan etkisi yarattığını ve depresyona iyi gelebileceğini ortaya çıkardı. Konuyla ilgili çalışmalar devam ediyor.

Günümüzde, akademik dergiler sayesinde ortaya çıkan yeni bilimsel gelişmelere hakim olmak çok daha kolay hâle geldi. Bu dergilerden biri olan Molecular Psychiatry'de yayınlanan bir çalışma, hastadan alınan yetişkin kök hücrelerin; majör depresif rahatsızlığı modellemek ve hastanın ilaçlara nasıl tepki verebileceğini test etmek için kullanılabileceğini ortaya koydu

Chicago'da bulunan University of Illinois'a görev yapan bir grup araştırmacı, klinik depresyon tanısı konan yetişkinlerden alınan kök hücrelerin modelde kullanılmasının işe yaradığını fark ettiler. Araştırmacılar bulduklarından yola çıkarak, balık yağının antidepresan etkisi oluşturduğunu ortaya çıkardı. Balık yağının bu tarz bir etkisinin olmasıysa birçok kişiyi şaşırtmayı başardı.

Majör depresif rahatsızlığın tedavisi her 3 kişiden birinde başarısız oluyor:

Araştırmaya önderlik eden fizyoloji, biyofizik ve psikiyatri profesörü Mark Rasenick, bu çalışmanın; bilim insanlarına beynin nasıl çalıştığını ve bazı insanların ilaçlara karşı neden daha olumlu tepki verdiğini anlama konusunda yardımcı olacağını söyledi. Balık yağı konusundaysa "Elde edilmesi kolay ve doğal bir ürün olan balık yağının depresyon için etkili bir tedavi olabileceğine dair bilimsel kanıtlar bulmak heyecan vericiydi" şeklinde konuştu.

En sık görülen hastalıklardan biri olan majör depresif rahatsızlık, her 6 kişiden birinin hayatları boyunca en az bir kere atak geçirmesine neden oluyor. Bu kadar sık miktarda görülen bir hastalığın tedavisi, her 3 kişiden birinde başarısız sonuçlanıyor. Tedavisinde bu şekilde sıkıntıların ortaya çıkabildiği majör depresif bozukluğa karşı balık yağının kullanılabilmesi, bilim dünyasında heyecan yarattı.

Rasenick, ayrıca çalışmanın kök hücre modelinin; balık yağı gibi tedavilere karşı nasıl yanıt verileceğini anlamak amacıyla kullanılabileceğinin de altını çizdi. Konuşmasının devamında, balık yağının bu etkisinin daha detaylı şekilde incelenmesi gerektiğini de belirtti.