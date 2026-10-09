ELİNDEN HER BİR İŞ GELEN TABLET | Huawei MatePad Air İnceleme

Huawei'nin ülkemizde yeni satışa sunulan tableti MatePad Air'i detaylıca inceliyoruz.

Özellikle sürekli hareket halinde olan profesyoneller, ders notlarını ve sunumlarını tek bir yerde toplamak isteyen öğrenciler ile M-Pencil Pro ile çizim yapmak isteyen içerik üreticileri için bu tabletin nasıl bir deneyim sunduğuna detaylıca bakmaya çalıştık.

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İnceleme boyunca cihazın 2,8K OLED PaperMatte ekranını, klavyeli kılıf ve kalem performansını, Geekbench ile 3DMark sentetik testlerini ve gerçek dünyadaki pil ömrünü detaylıca test ettik. Ayrıca yapay zeka araçlarıyla günlük işlerinizi nasıl kolaylaştırdığını gösterdik. Keyifli seyirler!