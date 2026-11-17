NASA, 2033'te fırlatacağı PRIMA uzak kızılötesi uzay teleskobu göreviyle evrenin evrimini araştırmak için BAE Systems ile iş birliği yapıyor.

NASA, evrenin oluşumuna ve evrimine ışık tutacak yeni astrofizik programı PRIMA için savunma ve havacılık devi BAE Systems ile el sıkıştı.

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Görev kapsamında şirketin geliştirdiği Evolve+ uzay aracı platformu kullanılarak, uzayın toz bulutları arkasında gizlenen derinlikleri uzak kızılötesi ışıkla incelenecek.

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Görevin kapsamı ve stratejik ortaklık

NASA’nın Jet İtki Laboratuvarı (JPL) tarafından yönetilen PRIMA programı kapsamında BAE Systems, Evolve+ uzay aracı platformunu tedarik etmenin yanı sıra gözlemevinin montaj, entegrasyon ve test süreçlerine liderlik edecek. Şirket ayrıca operasyon ve yer sistemleri lideri olarak JPL’e destek verecek.

BAE Systems Sivil Uzay Başkan Yardımcısı Bonnie Patterson, JPL ile on yıllardır süren ortaklıklarını bu görevle sürdürmekten heyecan duyduklarını belirtti. Patterson, PRIMA'nın evrenin tarihine dair önemli keşifler sağlayacağını ve James Webb Uzay Teleskobu ile diğer gözlemevleri arasındaki kritik gözlem boşluklarını dolduracağını vurguladı.

Yıldızların, gezegenlerin ve suyun kökeni araştırılacak

PRIMA görevinin merkezinde, geleneksel optik teleskopların göremediği yoğun toz ve gaz bulutlarının içindeki kozmik olayları gözlemleyebilen 1,8 metre çapında hassas bir uzak kızılötesi uzay teleskobu yer alıyor. James Webb ile yer tabanlı radyo gözlemevleri arasındaki gözlem boşluğunu kapatacak olan bu sistem, yıldızların, gezegenlerin, galaksilerin ve hatta suyun zaman içinde nasıl oluştuğunu ortaya koyacak.

Şu anda B Fazı geliştirme aşamasında ilerleyen görevin, NASA onayının ardından tam uygulamaya geçmesi ve beş yıllık bir görev süresi için 2033 yılında fırlatılması hedefleniyor. PRIMA, gelişmiş uzay platformları ve uluslararası iş birliği sayesinde evreni şekillendiren karmaşık süreçleri anlama yolculuğunda bilim dünyasına yeni bir pencere açacak.