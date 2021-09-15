Sevilen oyun serisinin hayranlarına kötü haber: Ekim ayında çıkması beklenen Battlefield 2042'nin çıkış tarihi ertelenebilir. Ertelenme dedikoduları doğru çıkarsa Battlefield 2042, Call of Duty: Vanguard ile yakın zamanlarda çıkacak.

Etrafta dolaşmakta olan bazı dedikodulara göre 22 Ekim’de çıkması planlanan Battlefield 2042 ertelenebilir; ancak hemen paniğe kapılmanıza gerek yok çünkü bir erteleme olması durumunda oyunun çıkış tarihi sadece birkaç hafta ileriye çekilecek.

Discord üzerinden Battlefield 2042’nin çıkışının ertelenebileceğinin ilk ipucusunu veren GamesBeat’ten Jeff Grubb’ın bu iddiaları, o zamandan bu yana Battlefield 2042’nin birkaç hafta erteleneceği ve Kasım sonuna doğru çıkacağına dair sızıntılar yapan Tom Henderson tarafından da desteklendi.

Oyunun geliştiricisi EA Dice sessizliği koruyor:

Oyunun geliştiricisi olan EA Dice, Eylül ayı içerisinde çıkması planlanan Battlefield 2042’nin açık beta sürümünün çıkış tarihine dair belirsizlik konusunda hala daha sessizliğini korumaya devam etmekte; ancak Eylül’ün bitmesine sadece 2 hafta kaldığını ve Dice’ın sessizliğini göz önünde bulundurduğumuzda erteleme olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Battlefield 2042 vs Call of Duty: Vanguard savaşı daha da yakın olacak:

Battlefield 2042’nin Kasım ayına ertelenmesi demek, uzun süredir rakip olduğu oyun serisi Call of Duty ile yakın tarihlerde çıkacağı ve rekabeti kızdıracağı anlamına geliyor. Call of Duty: Vanguard’ın 5 Kasım’da çıkması planlanıyor; yani olası bir erteleme sonrası Battlefield 2042’nin çıkması düşünülenle aynı ay.

Battlefield 5’in bazı hayranlarını hayal kırıklığına uğrattığını düşündüğümüzde yeni oyunun Call of Duty: Vanguard’dan daha iyi mi yoksa daha kötü mü olduğunu görmek epeyce bir ilginç olacak gibi. Ancak Call of Duty alışılmış formülü üzerinden devam ederken, Battlefield’ın geliştiricisi olan EA Dice bu yeni oyunuyla yeni bir şeyler deniyor ki bu, bir önceki oyunla hüsrana uğramış olan hayranların gönlünü kazanacak bir hamle olabilir.