Yıldızları Dinleyecek Gönüllüler Aranıyor

Belçika'da bir üniversite, yıldızların tespit ve sınıflandırılmasının yapılması için yıldızları dinleyecek gönüllü katılımcılar arıyor. Yıldızların dinletilmesiyle insan kulağının veri analizinde ne kadar güçlü olduğunun da belirlenebileceği tahmin ediliyor.

Tıpkı insanların bir müzik aletini çıkardığı seslerden ayırt edilebilmesi gibi; insan kulağının yıldızların çıkardığı sesleri de ayırt edip edemeyeceğinin araştırılacağı bir çalışma için Belçika’da bulunan Leuven Üniversitesi astronomları, projede yer alacak gönüllüleri aradığını duyuruyor. Projeye kabul edilen gönüllüler; yıldızların tespitinin yapılması ve sınıflandırılması için yıldızları 'dinleyecek'.

"AstroSounds" isimli proje için oluşturulan internet sitesinde astronomi biliminin görsel gözlemden daha fazlası olduğu, yıldızların titreşimlerle müzik aletleri gibi sesler çıkarabildiği kaydedildi. Leuven Üniversitesi’nden araştırmacı astronom Katrien Kolenberg ise bazı yıldızların titreşerek insan kulağının duyamayacağı boyutlarda, adeta dev çanlar gibi çınladığını ifade etti.

Yıldızların farklı sesler çıkarmalarını sağlayan farklı özellikleri var

Kolenberg, bu söz konusu titreşimler ve çınlamaların yıldızlardan gelen ışıkta değişimlere sebep olduğunu; bu değişimlerin ise duyulabilen seslere dönüştürülebildiğini aktardı. Kolenberg, bu çıkan tınıların da yıldızların tespit ve sınıflandırılmasının yapılmasında kullanılabileceğini kaydetti.

Yıldızların nasıl dinleneceğine ve bunun ne işe yaracağı konusunda ise Kolenberg, "Güneş gibi yıldızlar devasa gaz toplarıdır. Bunların farklı sesler çıkaran farklı özellikleri vardır. “ dedi ve farklı tiplerdeki yıldızların çok sayıda kişiye dinletilmesiyle insan kulağının veri analizinde ne kadar güçlü olduğunun da belirlenebileceğini sözlerine ekledi.

Liderliğini Kolenberg ve görme engelli araştırmacı Wanda Diaz-Merced'in ortak bir şekilde yürüttüğü AstroSounds projesi; Diaz-Merced'in yıldız verilerinin işitme temelli analizi üzerine yaptığı doktora çalışması projenin de özünü oluşturuyor.