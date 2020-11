Bill Gates'ten Tam Şu Anda Okunması Gereken 4 Kitap Önerisi

Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Bill Gates, tam şu an içinde bulunduğumuz dönemde okunması gereken 4 kitap önerisinde bulundu. Gates'in önerdikleri arasında ırkçılıktan pandemi sonrası dünyaya dair birçok kitap bulunuyor.

ABD merkezli yazılım ve teknoloji devi Microsoft'un kurucusu Bill Gates, son zamanlarda iş hayatından çok sosyal sorumluluk projeleriyle gündeme geliyor. Bill Melinda Gates Vakfı aracılığıyla koronavirüsle mücadelede 300 milyon doların üzerinde bağışta bulunan milyarder isim, katıldığı son söyleşide içinde bulunduğumuz dönemde okunması gereken 4 kitap önerisinde bulundu.

Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Lloyd Minor'la 21 Ekim'de koronavirüs salgını ve sonuçları üzerine bir söyleşi gerçekleştiren Gates'in önerdikleri arasında ırkçılıktan pandemi sonrası dünyaya dair birçok kitap bulunuyor.

Yeni Jim Crow: Renkkörlüğü Çağında Kitlesel Hapsedilme

Ünlü iş insanının önerdiği kitaplar arasında Michelle Alexander tarafından kaleme alınan Yeni Jim Crow: Renkkörlüğü Çağında Kitlesel Hapsedilme (The New Jim Crow: Mass Incarceration in the Age of Colorblindness) bulunuyor.

"Irkçılığa dair önceden okumuş olmam gereken birçok kitap var" diyen Gates, George Floyd'un ABD'de polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesi ve sonrasında yaşanan ırkçılık karşıtı protestolar üzerine bu kitabı okumaya başlamış.

Sivil haklar avukatı ve hukuk uzmanı Michelle Alexander'ın 2010 yılında yayımlanan kitabı ırkçılık, ceza hukuk sistemi ve toplu hapsedilme konularını ele alıyor. Gates, kitabı "diğer insanların adalet sistemini nasıl algıladığına dair düşünmeye sevk ettiği için" önerdiğini söylüyor.

Tuzdan Nefes: Ölümcül Genetik Hastalık, Bilimde Yeni Çağ, Tıbbı Değiştiren Hasta ve Aileler

Bill Gates'in bir sonraki önerisi bilim yazarı Bijal P.Trivedi'nin yazdığı Tuzdan Nefes: Ölümcül Genetik Hastalık, Bilimde Yeni Çağ, Tıbbı Değiştiren Hasta ve Aileler (Breath from Salt: A Deadly Genetic Disease, a New Era in Science, and the Patients and Families Who Changed Medicine Forever) isimli kitap oldu.

Kitabı "akademik seviyedeki araştırmacıların bir şirket ve bağışçılarla kafa kafaya vererek mümkün görülmeyen bir şeyi başarmasının müthiş örneği" şeklinde tanımlayan Gates, kitabın hastalığa yaklaşım tarzını "çok ilham verici" bulduğunu da belirtti.

Görkemli ve Sefil: Blitz Döneminde Churchill, Ailesi ve Direnişin Destanı

Bill Gates'in önerdiği bir diğer kitapsa Görkemli ve Sefil: Blitz Döneminde Churchill, Ailesi ve Direnişin Destanı (The Splendid and the Vile: A Saga of Churchill, Family, and Defiance During the Blitz) oldu.

Erik Larson'ın kaleme aldığı kitap, 2. Dünya Savaşı’nda Nazi Almanyasının Britanya'ya düzenlediği “yıldırım” (Blitz) diye adlandırılan hava saldırıları dönemini, Winston Churchill’in hayatına odaklanarak anlatıyor. Gates, kitabın “olayların gidişatına şüpheyle yaklaşan ve büyük baskı altında görev yapan bir lideri” anlattığı için güncelliğini koruduğunu söyledi.

Pandemi Sonrası Dünya İçin 10 Ders

Köşe yazarı ve aynı zamanda CNN Worldwide'da sunucu olan Fareed Zakaria tarafından yazılan Pandemi Sonrası Dünya İçin 10 Ders (Ten Lessons for a Post-Pandemic World) isimli kitap da Gates'in koronavirüsle ilgili önerdiği kitaplar arasında bulunuyor.

Gates'in "parlak bir kitap" olarak tanımladığı bu kitapta, pandemi döneminde öğrenilenlerin "ders" şeklinde derlenerek yönetimlerin ve toplumun bunları salgın sonrası düzende aklından çıkarmaması gerektiğinden bahsediliyor.