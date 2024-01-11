ABD, Bitcoin İçin ETF İşlemlerini Resmi Olarak Onayladı

SEC, Bitcoin için ETF işlemlerini onayladığını açıkladı. Böylece vadeli Bitcoin işlemleri için fon ticareti yasallaştı.

Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), kısa süre önce resmi web sitesinden yayımladığı açıklama ile dünyanın en popüler kripto para birimi Bitcoin için ETF işlemlerini onayladığını açıkladı.

Açıklamanın hemen ardından ABD'nin en büyük opsiyon borsası olan Chicago Opsiyon Borsası (CBOE) da yarından itibaren Bitcoin için ETF işlemlerini başlatacağını duyurdu. Böylece vadeli Bitcoin işlemlerinde fon ticareti yasallaşmış oldu.

Peki Bitcoin için ETF işlemlerinin başlaması yani fon ticaretinin yapılması ne demek?

Şu anda Bitcoin ile herhangi bir işlem yapmak için, doğrudan Bitcoin'e sahip olmanız gerekiyordu. SEC'in ETF'yi onaylamasıyla birlikteyse CBOE, bir ya da birden fazla spot Bitcoin borsa yatırım fonunu ticarete açacak. Böylece doğrudan Bitcoin satın almadan Bitcoin'e bağlı yatırım ürünleriyle işlemler gerçekleştirmek mümkün olacak.

Yatırımcılar, artık doğrudan Bitcoin satın almak yerine bu fonlara yatırımda bulunabilecekler. SEC'in onayladığı Bitcoin ETF'leri şu şekilde:

BlackRock

Ark Invest

Grayscale

VanEck

Bitwise

Fidelity

Hashdex

WisdomTree

Invesco Galaxy

Franklin

Valkyrie

SEC, durup dururken Bitcoin fonlarını neden onayladı?

Aslına bakacak olursak her şeyin durup dururken olduğunu söylemek zor. Sektör, SEC'in Bitcoin ETF'lerini onaylamasını bir süredir zaten bekliyordu. Hatta Bitcoin'in değerini 47 bin dolar seviyesine kadar çıkarmasının nedeni de bu. Bitcoin'in ana akım finans piyalarında işlem görebilme ihtimali, yatırımcıların Bitcoin'e olan ilgisini yeniden artırmaya başlamıştı.

Söz konusu karar ile birlikte Bitcoin'in yeniden değerini yukarıya doğru taşıma ihtimali bulunuyor. Ancak SEC, ETF'leri onayladığını açıkladığı yazısında Bitcoin'in son derece spekülatif bir yatırım aracı olduğunun net bir şekilde altını çiziyor. Dolayısı ile haberleri okuyup "Bitcoin uçacak" düşüncesiyle varınızı yoğunuzu Bitcoin'e yatırmanızı kesinlikle tavsiye etmiyoruz.

SEC'in konuyla ilgili açıklamasının tamamına buradan ulaşabilirsiniz.