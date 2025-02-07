Hacker'lar, 2025'te 2,7 Milyar Dolarlık Kripto Para Çaldı

Blockchain analiz şirketleri, 2025'te yaşanan kripto para hırsızlıklarını masaya yatırdı. Yapılan çalışmalara göre bu yıl çalınan kripto para miktarı, rekor seviyeye ulaştı. Çalınan paraların çok büyük bir kısmı ise Kuzey Kore'ye gitti. İşte detaylar...

2025 yılı, kripto para camiası için pek de iyi geçmedi. Bazı varlıklar kâr imkânı vermiş olsa da çoğu yatırımcı, ana parasını bile göremedi. Hâl böyle olunca piyasaya yeni giriş yaşanmadı. Çünkü öyle bir ilgi oluşmadı.

Ancak siber korsanlar, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da yatırımcıların peşini bırakmadılar. Hatta 2025'te yaşanan kripto para hırsızlıkları, rekor seviyeye ulaştı. Chainalysis ve TRM Labs gibi kripto para takip platformlarının ortak çalışmasına göre çalınan kripto paraların toplam değeri, 2,7 milyar doların üzerindeydi.

Tek seferde 1,4 milyar dolar çalındı!

2025 yılında dünyanın dört bir yanında kripto para hırsızlıkları yaşandı. Ancak bunların en büyüğü, pek çok ülkede hizmet veren Dubai merkezli borsa Bybit'e yönelik siber saldırıydı. FBI ile diğer yetkililerin tahminlerine göre Kuzey Koreli hacker'lar tarafından gerçekleştirilen saldırının maliyeti, 1,4 milyar dolar seviyesindeydi. Bybit saldırısı, tüm zamanların en büyük kripto para hırsızlıklarından bir tanesi olarak kayıtlara geçti.

Bu arada; Kuzey Koreli hacker'ların tek saldırısı Bybit'e yönelik değildi. Analistlerin tahminlerine göre Bybit'i soyup soğana çeviren ekip, yıl boyunca başka saldırılar da gerçekleştirdi. Bu saldırıların sonucunda en az 2 milyar dolar değerinde kripto para, Kuzey Kore'ya akmış oldu. Ancak Kuzey Kore zaten büyük amborgalar altında olduğu için bu durumu pek de önemsemiyordur...