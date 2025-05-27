Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), kripto varlık yatırımcıları için "Kripto Varlık Merkezi Kayıt Sistemi’ni" devreye aldığını açıkladı. Bu sistem, yatırımcıların bakiyelerini kolayca kıyaslamalarını sağlayacak.

2025 yılı, hükûmet için kripto para alanında oldukça hareketli geçti. Bu bağlamda; Resmî Gazete'de yayımlanan düzenlemeler ile kripto varlıklar resmî olarak tanımlandı. Yatırımcının korunabilmesi için atılan adımlarla da aracı kurum ve borsalar için önemli düzenlemeler yapıldı. Şimdiyse bunlara paralel bir gelişme yaşanmış durumda.

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), kripto varlık hizmet sağlayıcılar ile Kripto Varlık Merkezi Kayıt Sistemi’nin devreye alındığını duyurdu. Bu sistem, platformlar ile müşteriler arasında üçüncü bir köprü görevi görecek. Yatırımcılar, Kripto Varlık Merkezi Kayıt Sistemi ile bir platformdaki bakiyesi ile platformun yetkili kurumlara bildirdiği verileri kıyaslayabilecekler.

MKK tarafından yapılan açıklama şöyle:





13 Mart 2025’de Resmî Gazete’de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) “Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıların Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliği” ve “Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıların Çalışma Usul ve Esasları ile Sermaye Yeterliliği Hakkında Tebliği” kapsamında Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun (MKK) süreçteki fonksiyonu netlik kazanmıştı.



Buna göre; kripto varlık alım-satım, ilk satış ya da dağıtım, takas, transfer ve bunların gerektirdiği saklama ve diğer işlemler ile platformların müşteri bakiyeleri ve saklama bakiye bilgileri MKK tarafından oluşturulacak Kripto Varlık Merkezi Kayıt Sistemi’ne (KVMKS) Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılar (KVHS) tarafından raporlanacak.



Yatırımcılar, MKK’nın e-YATIRIMCI uygulamasından kripto varlıklarına ait kayıtları, platform ile KVMKS verilerini karşılaştırabilecekler. MKK bünyesinde KVMKS’nin geliştirilmesi için gerekli tüm süreçler başlatılmış olup sistemin altyapı geliştirmeleri yoğun bir şekilde devam ediyor.



MKK, SPK internet sitesinde yayımlanmış olan “Faaliyette Bulunanlar Listesi”nde yer alan platform ve saklama kuruluşlarının, SPK’ya faaliyet izni başvurusu yapabilmeleri için gerekli teknik ve sistem entegrasyon testlerini KVHS’ler ile başlattı. Bu çerçevede KVHS’lerin MKK’ya son başvuru tarihi 20 Haziran 2025 olarak belirlendi.



Detaylı bilgilendirme ve sürece ilişkin genel mektup ve duyurular www.mkk.com.tr üzerinden yayımlanmış olup KVHS’lerin gerekli iletişim bilgilerini ve başvuru evraklarını Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), MKK ile Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıları arasındaki entegrasyonun sağlanması için Kripto Varlık Merkezi Kayıt Sistemi’ni devreye aldı.13 Mart 2025’de Resmî Gazete’de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) “Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıların Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliği” ve “Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıların Çalışma Usul ve Esasları ile Sermaye Yeterliliği Hakkında Tebliği” kapsamında Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun (MKK) süreçteki fonksiyonu netlik kazanmıştı.Buna göre; kripto varlık alım-satım, ilk satış ya da dağıtım, takas, transfer ve bunların gerektirdiği saklama ve diğer işlemler ile platformların müşteri bakiyeleri ve saklama bakiye bilgileri MKK tarafından oluşturulacak Kripto Varlık Merkezi Kayıt Sistemi’ne (KVMKS) Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılar (KVHS) tarafından raporlanacak.Yatırımcılar, MKK’nın e-YATIRIMCI uygulamasından kripto varlıklarına ait kayıtları, platform ile KVMKS verilerini karşılaştırabilecekler. MKK bünyesinde KVMKS’nin geliştirilmesi için gerekli tüm süreçler başlatılmış olup sistemin altyapı geliştirmeleri yoğun bir şekilde devam ediyor.MKK, SPK internet sitesinde yayımlanmış olan “Faaliyette Bulunanlar Listesi”nde yer alan platform ve saklama kuruluşlarının, SPK’ya faaliyet izni başvurusu yapabilmeleri için gerekli teknik ve sistem entegrasyon testlerini KVHS’ler ile başlattı. Bu çerçevede KVHS’lerin MKK’ya son başvuru tarihi 20 Haziran 2025 olarak belirlendi.Detaylı bilgilendirme ve sürece ilişkin genel mektup ve duyurular www.mkk.com.tr üzerinden yayımlanmış olup KVHS’lerin gerekli iletişim bilgilerini ve başvuru evraklarını [email protected] e-posta adresi üzerinden MKK’ya iletmeleri gerekiyor.

Sistem, henüz yatırımcıya açılmadı

Yukarıdaki açıklamadan da anlayabileceğiniz üzere Kripto Varlık Merkezi Kayıt Sistemi, henüz yatırımcılara açılmadı. Eğer an itibarıyla e-YATIRIMCI uygulamasına giriş yaparsanız sadece Borsa İstanbul kapsamındaki yatırımlarınıza ilişkin bilgi alabilirsiniz. Kripto Varlık Merkezi Kayıt Sistemi ile ilgili çalışmalar tamamlandığı zaman bu sayfa üzerinden kripto yatırımlarınızı da görmeye başlayacaksınız.