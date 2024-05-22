Size kafanızda bir BMW canlandırın diye sorsam, gözünüzün önüne gelecek ilk şey ön taraftaki böbrek ızgaraları olacaktır muhtemelen. Peki BMW yıllardır neden her modelinde bu tasarımı kullanıyor?

Aslında bu noktada BMW'nin önceliği hem işlevsellik hem de estetik ve böbrek ızgaralar bunun için çok uygun.

Gelin bunu biraz daha detaylandıralım ve böbrek ızgaların tarihine bir yolculuk yapalım.

Böbrek ızgaların BMW tarafından ilk defa kullanılması, 91 yıl öncesine dayanıyor.

'Kidney Grille' olarak adlandırılan bu böbrek ızgaralar, ilk defa 1933'de üretilen BMW 303 modeli ile hayatımıza girdi. BMW’nin bu tasarımı yapmaktaki ilk amacı, iki yandan hava girişi sağlayarak motoru daha iyi soğutabilmekti. Ayrıca bu tasarım aracın aerodinamiğine de katkı sağlıyordu.

Alman üretici, son yıllarda üretilen modellerde de bu mühendisliği sürdürdü.

BMW’nin bazı modellerinde yer alan aktif ızgara elemanları, hız ve ihtiyaca göre açılıp kapanabilir yapıda tasarlanıyor. Böylece hava direnci en aza indiriliyor, yakıt verimliliğini ile performansı optimize edebiliyor.

BMW, böbrek ızgaralarda otomobilin ihtiyaç duyduğu çeşitli sensörlere de yer veriyor. Bu sensörler genellikle otomobilin yardımcı sürüş sistemleri ve güvenlik özellikleriyle ilgili sensörler.

Böbrek ızgaralara sadece mühendislik açısından da bakmamak gerekiyor.

Şekli değişse, büyüse ya da küçülse bile bu ızgaralar 91 yıldır hayatımızda ve artık BMW’nin tasarım diliyle özdeşleşmiş hâlde. BMW, bu konuyla ilgili ''Zaman içerisinde tasarımı daha akılcı ve daha işlevsel olacak şekilde değişse de bu detay, marka kimliğinin ayırt edici bir özelliği olarak kaldı.'' ifadelerini kullanıyor.

Kısaca BMW, bundan yıllar önce hem marka imajını yansıtacak hem de mühendisliğini konuşturabilecek bir tasarım bulmuş.

Peki siz BMW’nin son yıllarda ürettiği modellerdeki böbrek ızgara tasarımını nasıl buluyorsunuz? Özellikle 4 serisindeki ızgaralar epey eleştirilmişti...

Benzer içeriklere de göz atabilirsiniz: