Spor otomobil üreticileri, sınırları zorlamayı seviyor. Hatta bazen öyle modeller üretiyorlar ki onları sadece pistlerde görebiliyoruz.

Evet, bazı otomobillerin yollara çıkması yasak. Maalesef onlarla eğer şanslıysak sadece yarış pistleri ve özel etkinliklerde karşılaşabiliyoruz. Ya da bir iç çekip fotoğraflarına bakıyoruz.

Lafı daha fazla uzatmadan arasında Ferrari, Lamborghini gibi olmazsa olmaz markaların bulunduğu listemize geçelim.

Yola çıkması yasal olmayan otomobiler:

Maserati MC12 Corsa

Ferrari FXX

Lamborghini Sesto Elemento

Bugatti Bolide

McLaren P1 GTR

Pagani Huayra R

Uzaydan fırlayıp gelmiş gibi: Maserati MC12 Corsa

Maserati'nin sadece yarış pistlerine özel olarak tasarladığı bu otomobil, bildiğimiz MC12'in yarış versiyonu. Kendisinden 2004 ve 2005 yıllarında yalnızca 12 adet üretilmiş. MC12 Corsa, gücünü 6.0 litrelik V12 motorundan alıyor ve bu motor, yaklaşık olarak 755 beygir güç üretiyor. (Tasarımı biraz Ferrari F50'yi mi andırıyor sanki.)

Kırmızının en çok yakıştığı otomobillerden: Ferrari FXX

2005 yılında piyasaya sürülen ve sadece 30 adet üretilen Ferrari FXX’in 6.3 litre V12 motoru, 800 beygir güç üretebiliyor. (Yola çıkması yasal değildi ancak Shell’in bir dönem dağıttığı oyuncağı halıda iyi gidiyordu.)

İsmi bile şiir gibi: Lamborghini Sesto Elemento

İlk defa 2010’da düzenlenen Paris Motor Show'da tanıtılan Lamborghini Sesto Elemento’dan sadece 20 adet üretilmiş. 570 beygirlik güç üretebilen bu arabaya 5.2 litrelik V10 motor can veriyor.

Sınır tanımayan bir markanın sınır tanımayan arabası: Bugatti Bolide

28 Ekim 2020'de tanıtalın Bolide, 8.0 litrelik quad-turbo W16 motoruyla 1600 beygirlik güç sunabiliyor. Tamamen karbon fiberden yapılan arabanın sadece 1240 kilogram ağırlığında olduğunu da hatırlatalım.

Bildiğimiz P1'in daha hızlısı, daha öfkelisi: McLaren P1 GTR

McLaren P1'in yarış pisti versiyonu olarak geliştirilen bu araba, 2015'te tanıtıldı. 3.8 litrelik çift turboşarjlı V8 motora sahip P1, 1000 beygirlik güç üretebiliyor.

Listenin finalinde olmazsa olmazdı: Pagani Huayra R

2021 yılında tanıtılan ve 30 adet üretilen, yine sadece pist odaklı bu otomobilde 6.0 litrelik V12 motor bulunuyor. 850 beygir gücündeki bu arabayı Pagani, ''Efsanenin tutkuyla buluşması'' olarak lanse ediyor.

Sizin de ''Listede bu da olmalıydı.'' dediğiniz otomobiller varsa yorumlara bekliyoruz.

Araba tutkunları bu içeriklere de göz atabilir: