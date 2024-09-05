BMW ile Toyota, mevcut bir modeli hidrojenle çalışan hâle getirmek için iş birliği yapacak.

İçten yanmalı motorlara sahip araçlara alternatif arayışı devam ediyor. Her ne kadar elektrikli otomobiller daha popüler olsa da hidrojenle çalışan otomobillere de ilgi büyük. BMW ve Toyota, 2028'de ilk hidrojenle çalışan aracını piyasaya sürmek için iş birliğine gidiyor.

BMW'nin CEO'su Oliver Zipse, bu yeniliğin yolculuğun potansiyelini gösterdiğinin altını çizdi. Henüz hangi modelin ya da modellerin hidrojenli hâle getirilebileceği açıklanmadı. Öte yandan bu ortaklık sayesinde iki firma maliyetleri düşürmeyi hedefliyor. Japon üreticiler zaten elektrikli araçlara mesafeli olmalarıyla biliniyor. BMW de hidrojenli otomobillerin Almanya'daki en büyük savunucularından biri olarak karşımıza çıkıyor.

Hidrojenli araçlar yeşil büyümeyi arttırıyor

BMW'nin hidrojenli araçlara olan adanmışlığı, yeşil teknoloji alanında yeni bir pazara ulaşabilmesini de sağlıyor. Alman otomotiv devi daha önce de iX5 Hydrogen modelinde 498 kilometre menzile ulaşmayı başarmıştı. Bu aracın yakıtının tamamen dolması ise dört dakikadan kısa sürüyordu.

2028 yılına kadar hidrojenli araçların kullanımı için gerekli olan altyapı hizmetlerinin de tamamlanması bekleniyor. Hidrojen yakıt hücresi teknolojisi, ticari uygulamalarda açısından da büyük potansiyel barındırıyor. Hidrojen dolum altyapısı geliştikçe, bu ilerlemeler daha yeşil ve çok yönlü bir otomotiv endüstrisinin oluşmasına da katkıda bulunabilir.

İki devin bu ortaklığı hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Sizce hidrojenli otomobiller, elektrikli otomobilleri geride bırakabilecek mi?