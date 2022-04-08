Bu sene ilk kez düzenlenecek olan Business Case Challenge, 16-17 Nisan’da gerçekleşecek. Etkinlik için son başvuru tarihi ise 9 Nisan.

Türkiye’de ilk defa bir öğrenci kulübü tarafından düzenlenen Business Case Challenge; ön eleme, yarı final ve final olmak üzere üç etaptan oluşan bir yarışma. Üniversite öğrencilerinin ve yeni mezunların maksimum üçer kişilik gruplar halinde katıldıkları yarışmada ön eleme etabını geçen katılımcılar Pwc ve P&G gibi sektör devi şirketlerin gönderdikleri case’leri çözecek ve sunumları jüri üyeleri tarafından değerlendirilecek.

16-17 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek olan yarışmada, iş dünyasının farklı alanlarında deneyim kazanmak isteyen yarışmacılar vakalar çözerek belirli etaplardan geçip, simülasyon şeklinde gerçekleştirilecek büyük finalde birbirinden güzel ödüller kazanacaklar.

Katılım tamamen ücretsiz, sertifika verilecek!

Lisans ve yüksek lisans öğrencisi herkesin katılım sağlayabileceği etkinlik tamamen ücretsiz. Ayrıca katılım sağlayan herkese sertifika da verilecek olan etkinlikte yarışmanın kazananlarını ise pke çok sürpriz ödül bekliyor.

Eğer siz de ister bireysel, isterseniz de takımınızla bu yarışmaya katılmak isterseniz, buraya tıklayarka etkinlik sayfasını ziyaret edebilirsiniz!