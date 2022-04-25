Bursa'da Sokağa Uçak Düştü! İşte Olay Yerinden Görüntüler

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde tek motorlu bir eğitim uçağı sokağa düştü. Sokaktaki araçlar kül olurken, uçaktaki pilotlar hayatını kaybetti. İşte detaylar!

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yürekleri ağızlara getiren bir kaza meydana geldi. Bölge yakınlarındaki Yunuseli Havalimanı çevresinde uçuş gerçekleştiren bir eğitim uçağı, teknik sorunlar sebebiyle mahalle arasındaki apartmana çarptı. Tek motorlu eğitim uçağı hızla yere çakıldı.

Apartmana çarptıktan sonra hızla sokağa düşen eğitim uçağı, yere çakılırken iki otomobile de hasar verdi. Otomobiller alev alırken, tüm mahalle sokaklara inip olan biteni anlamaya çalıştı. İtfaiye, ambulans ve polis araçları bölgeye intikal ederken, uçaktaki iki pilotun hayatını kaybettiği öğrenildi.

Bursa'da uçak kazası

Bursa'nın Osmangazi ilçesinin Bağlarbaşı mahallesi Sarıgül sokağa düşen eğitim uçağı, çevredeki iki otomobili alev topuna çevirdi. Düşerken de iki apartmana hasar veren uçağın teknik problemler sebebiyle düştüğü söylenirken, uçaktaki iki kişi de hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kişilerin Furkan Ökten ve Murat Avşar isimli pilotlar olduğu öğrenildi.

Bursa Valisi Yakup Canbolat "Sivil eğitim uçağı düştü. Teknik sebeplerden dolayı düştüğünü düşünüyoruz. İki pilot hayatını kaybetti. Yaralı yok. 2 evde ve 2 araçta hasar oluştu. Uçak park halindeki araçların üstüne düşüyor. Düşmeyle birlikte yangın başlıyor. İlk tespitlere göre yaralı yok" açıklamasına yaparken, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan da konuya ilişkin açıklamalar geldi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı: "Mahallede hasar yok"

“İçinde 2 kişinin olduğu, tek motorlu bir uçak. Furkan Okçul ve Murat Avşar vardı içerisinde. İkisi de vefat etti. Olay 15.06 gibi gerçekleşti. Hemen ihbar verildi. Ambulans ve ekipler olay yerine birkaç yerine intikal etti. Merkez Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi. İki binanın dışında yangın var. Anında müdahale edildi. Mahalle herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. 2 adet araçta hasar var. Bunlar park halinde araçlar. Muhtemelen havalimanına inmeye çalışıyordu.”

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