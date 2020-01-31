Yeni Tsubasa Oyununun Oynanış Videosu Yayınlandı

Yayıncı Bandai Namco, Captain Tsubasa: Rise of New Champions adlı yeni oyununun 8 dakikalık oynanış videosunu paylaştı. Yayınlanan görüntülerle birlikte yeni Captain Tsubasa oyununun mekaniklerine dair detaylar da ortaya çıktı.

Captain Tsubasa serisinin yeni oyunu Captain Tsubasa: Rise of New Champions, şu anda Tamsoft tarafından PC, PlayStation 4 ve Nintendo Switch için geliştiriliyor. Yayıncı Bandai Namco, merakla beklenen yeni oyundan ilk görüntüleri 8 dakikalık bir video ile yayınladı.

Serinin konsol için yayınlanan son oyunu, Captain Tsubasa: New Kick Off olmuştu ve oyun, Nintendo DS'e gelmişti. Oyuncular, serinin yeni oyununda gerçek zamanlı maçlar yapabilecek ve fantastik futbol becerileri sergileyebilecekler. Bandai Namco'ya göre oyuncular, Kaptan Tsubasa'nın becerileri üzerinde ustalaşarak, rakiplerini yenmeye çalışacak.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions'ta hayali Dünya Kupası'nda oynamak olan Tsubasa Ozora'nın yanı sıra Tsubasa'nın ezeli rakibi Kojiro Hyuga ve dünyanın en iyi kalecilerinden Genzo Wakabayashi de yer alacak. Efsanevi anime serisinden Taro Misaki, Jun Misugi ve Hikaru Matsuyama gibi tanıdık karakterler de olacak.

Yeni Captain Tsubasa oyununun çıkış tarihi henüz açıklansa da Bandai Namco tarafından yayınlanan yeni video, oynanışa dair birçok detay sunarak heyacanı yukarıda tutuyor. Videoda Toho Academy ve Nakatsu Junior High School arasında yapılan bir maç görülüyor. Maçta, oyunda yer alan özel şutlara, paslara ve hareketlere dair detaylar ortaya çıkıyor.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions'ın oynanış videosu