FIFA 21 Hakkında Bildiğimiz ve Beklediğimiz Her Şey

EA'in sevilen spor oyunu serisi FIFA, bu sene de yine yeni bir oyunla karşımıza çıkacak. Peki muhtemelen FIFA 21 olacak bu oyun ne zaman çıkacak, nasıl bir oyun olacak, hangi özelliklere sahip olacak? Gelin, bu sorulara cevap bulmaya çalışalım.

Her gün popülerliği artan FIFA serisinin yeni bir oyununu bu sene de göreceğiz. FIFA 20 ile muhteşem bir başarı EA, FIFA 21’de oyuna yeni şeyler katarak başarısını devam ettirebilecek mi, herkes bu konuyu merak ediyor. Peki merakla beklenen FIFA 21 oyunu hakkında bugüne kadar hangi bilgilere ulaşabildik?

Bu yazımızı hazırlarken günümüzde FIFA 21 hakkında duyduğumuz her şeye değinmeye çalıştık. Oyunun çıkış tarihinden oyunda beklenen özelliklere kadar birçok şeyden bahsettik. Gelin, EA’in yeni FIFA oyununun detaylarına inmeye başlayalım.

FIFA 21 çıkış tarihi:

FIFA 21’in çıkış tarihi hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor. Fakat önceki FIFA oyunları gibi FIFA 21’in de eylül ayının son iki haftasında duyurulabileceğini söyleyebiliriz. EA, birkaç yıldır tüm FIFA oyunlarını aynı zaman aralığında çıkardı.

FIFA 20, geçtiğimiz haziran ayında tanıtıldı ve 27 Eylül 2019’da piyasaya çıktı. Bir önceki oyunlardan olan FIFA 18 de 28 Eylül’de yayınlandı. Dolayısıyla önümüzdeki eylül ayı için para biriktirmeye başlasanız iyi edersiniz.

FIFA 21’de çapraz platform desteği olacak mı?

FIFA 21’in eylül ayında çıkacağını söylersek, çapraz platform desteğini sorgulamak en doğal şey olabilir. Çünkü PlayStation 5 ve Xbox Series X konsollarının ekim ve aralık ayları arasında çıkması bekleniyor. Bu da FIFA 21’i oldukça garip bir zaman aralığına itiyor.

Sony ve Microsoft’un önceki konsollarda yer alacak bazı oyunları yeni konsollara da getireceğini duymuştuk. Dolayısıyla FIFA 21’in de böyle bir hizmetten yararlanabileceğini bekleyebiliriz. Öte yandan EA’in bu oyunu diğer konsollarla aynı zamanda çıkarma ihtimali de ayrı bir tartışma konusu olabilir. Her şeye rağmen FIFA 21’in çapraz platform desteğine sahip olacağını söyleyebiliriz.

Oyuncular FIFA 21’den ne bekliyor?

Daha fazla sokak oyunu:

Volta, FIFA serisinde muhteşem bir başarı yakalamıştı. Oyuncuların beğenisini toplamayı başaran bir oyun modunun devamının gelip gelmeyeceğini hepimiz göreceğiz. Ancak EA’in bir noktada başarılı olduğunda bu noktayı ne kadar abartabileceğini daha önce birçok kez görmüştük.

Görsel gelişmeler:

FIFA serisinin her yeni jenerasyonda grafik anlamında ne kadar geliştiğini hepimiz gördük. Dolayısıyla oyuncular FIFA 21’de de aynı gelişmeyi görmek için can atıyor. Gelecek olan PS5 ve Xbox Series X konsolları da bu gelişmeye açık bir kapı bırakıyor.

Lisans anlaşmaları:

FIFA’nın Juventus veya Camp Nou gibi isimleri kaybetmesi oyuncuları fazlasıyla kırmıştı. Dolayısıyla birçok oyuncu yeni oyunda herhangi bir lisans sorunu olmayacağını ve her şeyi orijinal haliyle oynamayı diliyor.