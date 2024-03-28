OpenAI'ın GPT mağazasının performans verileri açıklandı. GPT'ler beklenen ilgiyi görmezken, en çok kopya çekmek isteyenler ve yatırımcılar GPT'leri tercih etti.

OpenAI,geçtiğimiz Kasım ayından bu yana kullanıcılarına kendi GPT'lerini oluşturma imkanı veriyor. Oluşturulan GPT'ler de OpenAI mağazasında diğer kullanıcıların erişimine açılıyor. Bu mağazayı inceleyen SimilarWeb'in analizlerine göre mağaza henüz istenilen seviyede değil ve esas ilgi gören GPT'ler de pek istenilen türde değil.

Çalışkanlar ve kopyacılar

SimilarWeb'in araştırmasına göre en popüler GPT'lerden bazıları eğitim ile ilgili GPT'ler. Zaten en popüler ikinci GPT de akademik makaleleri özetlemeye yarayan Consensus adlı bir araç oldu. Ayrıca tasarım GPT'leri, çeviri yapan GPT'ler ve iş başvuruları için CV'leri ve başvuru mektuplarını gözden geçirip düzenleyen GPT'ler de büyük ilgi gördü.

Financial Times ise yaptığı araştırmada bazı popüler GPT'lerin, OpenAI'ın politikası ile pek de uyuşmadığını ortaya koydu. Örneğin finansal, tıbbi ve yasal tavsiyeler veren yatırım sohbet botlarının hem sayıları hem de popülerlikleri oldukça fazla ancak GPT'lerin bu alanlardaki sorulara cevap vermemesi gerekiyor. Zira bu GPT'ler gerekli yetkinliklere sahip uzmanlar tarafından incelenmedi.

En çok görüntülenen GPT'ler arasında ayrıca yapay zekâ ile üretilmiş metinlerin intihal kontrollerini aşabilmesini sağlayacak araçlar da yer alıyor. Bu araçlar bugüne kadar 3 milyon defadan fazla görüntülenmiş durumda. Benzer şekilde 200 binden fazla görüntülenen ve yatırım tavsiyeleri veren, borsada geleceği öngörümlediğini savunan bir GPT de bulunuyor.

OpenAI CEO'su Sam Altman, geçen yıl yaptığı bir açıklamada GPT'lerin "kamuya açılmadan önce, kendi koşullarına uygun olduklarından emin olacaklarını" ifade etmişti. Otomasyon sistemleri, insan moderatörler ve kullanıcı bildirimlerinin karması bir sistemle de GPT'lerin kontrol edileceğini belirtmişti.