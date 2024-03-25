OpenAI, metinden video üreten yapay zekâ modeli Sora'yı test eden sanatçıların ilk izlenimlerini paylaştı. Şirket, sanatçıların oluşturduğu büyüleyici videoları da bizlerle buluşturdu.

OpenAI, yakın zamanda “Sora” ismini verdiği metinden video üretebilen yapay zekâ aracını duyurmuştu. Ultra gerçekçi görüntüler oluşturabilen model, henüz herkes için açılmasa da sanatçılar, reklamcılar ve sinemacılar gibi kişiler tarafından test ediliyordu.

Şirket, bugün yayımladığı bir blog gönderisiyle sanatçıların Sora hakkında ilk izlenimlerini paylaştı. Ayrıca bu testler sırasında oluşturulan bazı videoları da bizlerle buluşturdu. İlk tepkiler, tahmin edildiği gibi modelin devrim yaratma potansiyelini ortaya koydu. Videolar da yine ağzınızı açık bırakacak cinsten.

Yönetmen Paul Trillo, Sora'nın imkânsız fikirleri gerçeğe dönüştürebildiğini söylüyor

*Paul Trillo'nun oluşturduğu "The Golden Record" isimli kısa film. Videoyu görüntüleyemiyorsanız buradaki bağlantıya tıklayın.

Modeli deneyenlerden biri olan film yönetmeni Paul Trillo, Sora'yı kullandığında "zincirlerinden kurtulduğunuı hisettiğini" ifade etti. Trillo, modelin eskiyi kopyalamak yerine yeni ve imkânsız fikirleri hayata geçirmekte kullanılabileceğini aktardı. Kısa filmleriyle ünlü olan yönetmenin oluşturduğu kısa film de paylaşıldı.

shy kids isimli firma: "Bizi heyecanlandıran şey, tamamen gerçeküstü şeyler yapabilme yeteneği" diyor

*shy kids'in "Air Head" kısa filmi. Videoyu görüntüleyemiyorsanız buradaki bağlantıya tıklayın.

Kanada'nın Toronto şehrinden shy kids isimli medya yapım şirketi de modeli deneyenlerden. Şirket, bir balon adam içeren "Air Head" ismini verdiği ilginç bir kısa filmi bizlerle buluşturdu. Şirketten üç kişi de yaptıkları açıklamada ise Sora'nın gerçekleştirebileceği şeylerin onları heyecanlandırdığını aktardı:

"Artık bir zamanlar imkânsız olduğunu düşündüğümüz hikâyeleri genişletme yeteneğine sahibiz. Sora gerçek gibi görünen şeyleri yaratmada ne kadar iyi olsa da bizi heyecanlandıran şey, tamamen gerçeküstü şeyler yapabilme yeteneği."

Don Allen Stevenson III'ün oluşturduğu "melez hayvanlar"

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Dijital AR/XR sanatçısı olan Don Allen Stevenson, hayal gücümüzün sınırlarını zorlayan fikirlerin gerçeğe dönüştürülebildiğini gösteren, melez hayvanların yer aldığı bir video oluşturmuş. Stevenson, Sora'nın "tuhaflığının" en büyük gücü olduğunu belirtirken fizik kurallarına ve düşünce geleneklerine bağlı olmadığını söylüyor. Bu şekilde saf yaratıcılığın öne çıkabildiğini de ekliyor.

Kreatif Direktör Josephine Miller, "Sora yıllardır aklımda olan fikirleri gerçeğe dönüştürmemi sağladı" diyor

Londra merkezli Oraar Studio'dan Kreatif Direktör Josephine Miller, 3 boyutlu tasarım ve dijital moda üzerinde uzman bir isim. Sora'yla ilginç bir moda temalı video oluşturan Miller, şu ifadeleri kullanıyor: "Sora, yıllardır aklımda dolaşan ve daha öncesinde teknik olarak imkânsız olan fikirleri hayata geçirme potansiyeline sahip. Hayal gücümü daha az teknik kısıtlamayla gerçeğe dönüştürmemi sağlıyor."

Emmy adayı kreatif ajansın kurucusu Nik Kleverov, "Sora'yla her fikri hayata geçirebileceğimi hissediyorum."

*Videoyu görüntüleyemiyorsanız buradaki bağlantıya tıklayın.

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