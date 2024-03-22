Bloomberg'ün iddiasına göre OpenAI, önümüzdeki hafta Hollywood stüdyoları ve yöneticileriyle görüşme gerçekleştirecek. Görüşmenin konusu ise şirketin yakın zamanda tanıttığı metinden video oluşturma aracı Sora'yı filmlere entegre etmek.

OpenAI, yakın zamanda tanıttığı “Sora” isimli metinden video oluşturma modeliyle yapay zekânın ne kadar ilerlediğini gözler önüne sermişti. Henüz herkese açılmayan bu model, çok kısa sürede ultra gerçekçi videolar oluşturabiliyordu. Bugün gelen haberler ise şirketin Sora hakkında büyük planları olduğunu gösterdi.

Bloomberg’ün konuya yakın kaynaklarına dayandırdığı rapora göre OpenAI, önümüzdeki hafta Hollywood’daki büyük stüdyolar, medya yöneticileri, yönetmenler ve ajanslarla görüşecek. Bunun nedeni ise yapay zekâyı filmlere getirmek.

Sora’yı filmlere entegre etmek istiyor

*Sora ile oluşturulan bir film fragmanı.

Bloomberg’ün kaynakları, OpenAI’ın yeni yapay zekâ modeli Sora’yı filmlere entegre etmeyi amaçladığını, bu yüzden de sektörün önde gelenleriyle görüşmek istediğini iddia etti. Stüdyoların ve diğer isimlerin kimler olduğu açıklanmazken şirketin bir süredir bu konuda hamleler yaptığı da gelen bilgiler arasında yer aldı.

Buna göre OpenAI COO’su Brad Lightcap, şubat ayı içerisinde Hollywood ile gerçekleştirilen görüşmelerde yer aldı. Ayrıca CEO Sam Altman, 11 Mart’ta gerçekleştirilen Oscar töreninin hafta sonunda Los Angeles’ta partilere katıldı. Katılma amacının da sektörün ileri gelenleriyle bir araya gelip yapay zekâyı filmlere entegre etme ihtimalini tartışmak olduğu tahmin ediliyor.

OpenAI’dan konuya ilişkin bir açıklama gelmedi. Yani şimdilik bir iddia. Ancak şaşırtıcı olmadığını söylememiz gerek. Şirket hâlihazırda Sora’yı sinemacılar ile test ediyordu. Örnek videolarda da tıpkı gerçek gibi görünen film benzeri görüntülerin oluşturulabildiğini görmüştük. Bu yüzden şirketin işlerini sinema sektörüne de getirmek istemesi oldukça normal.

Tabii ki bu ihtimal, sanatçıların uzun süredir tartıştığı endişeleri de beraberinde getiriyor. Yapay zekânın filmlerde kullanımına sürekli karşı çıkıldığını görmüştük. Sektördeki çalışanların işinden olma ihtimali çok konuşuluyordu. Hatta yazarların Hollywood grevlerinin nedenlerinden biri de yapay zekâ kullanımıydı. OpenAI’ın Sora’yı filmlere nasıl entegre etmek istediği konusunda bir ayrıntı yok. Filmlerde kullanılması hâlinde endişelerin haklı çıkıp çıkmayacağını göreceğiz.

Sora'nın neler yapabildiğini merak ediyorsanız: