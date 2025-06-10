BYD, yeni elektrikli otomobili Seal 06'yı Çin'de satışa sundu. Efsane özelliklerle donatılan otomobil, Çin'de Fiat Egea'nın Türkiye fiyatının yarı parasına satılacak. Peki BYD Seal 06, tüketicilere neler vadediyor?

Türkiye'de de büyük ilgi gören Çinli otomobil devi BYD'den çok önemli bir hamle geldi. Şirket, düzenlediği bir etkinlikte "Seal 06" olarak isimlendirdiği yeni bir elektrikli otomobil tanıttı. An itibarıyla Çin'de satışa sunulan otomobil, en çok da aşırı uygun fiyatı ile dikkat çekecek gibi görünüyor. Etkileyici özelliklere sahip olan bu otomobil, Çin'de Fiat Egea'nın yarı parasına satılacak.

BYD Seal 06, markanın tasarım dilini yansıtan bir otomobil. Ön kısımda BYD ile özdeşleşen far tasarımının benimsendiği sedanın arka kısmında ise şık bir ışık barı görüyoruz. 4.720 mm uzunluk, 1.880 mm genişlik ve 1.495 mm yükseklik değerine sahip olan otomobil, bu ölçüleri ile Tesla Model 3'e açıkça rakip olduğunu gösteriyor.

Karşınızda BYD Seal 06

BYD Seal 06, oldukça modern bir kokpit tasarımına ev sahipliği yapıyor. Bu bağlamda; oldukça küçük bir gösterge ekranının hemen yanında 15.6 inç boyutlu dönebilen bilgi-eğlence ekranı ile karşılaşıyoruz. Markanın tam otonom sürüş teknolojisi God's Eye'ın yanı sıra DiPilot 100 teknolojisine ev sahipliği yapan elektrikli sedan, başlangıç versiyonda LiDAR, üst donanım seçeneklerinde ise kameralarla yönetilecek.

BYD God's Eye özellikleri için:

3 farklı versiyon ile satılacak BYD Seal 06'nın baz modelinde 110 kW gücünde bir elektrik motoru bulunacak. Diğer seçeneklerde ise 160 kW gücünde olan motorlar bulunacak. 46,08 kWh ve 56,64 kWh kapasiteli batarya seçenekleri ise 545 kilometreye kadar menzil sunacak. Menzil değerinin CLTC standartlarına göre ölçüldüğünü belirtelim.

BYD tarafından yapılan açıklamaya göre elektrikli sedan, 15 bin 300 dolardan (yaklaşık 600 bin TL) başlayan fiyatlarla satın alınabilecek. Çin dışına ne zaman çıkacağı belli olmayan otomobil, bu rekabetçi fiyatı ile girdiği her pazarda büyük ilgi görecek gibi duruyor.