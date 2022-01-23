CBD ile COVID-19 Virüsünün Çoğalması Engellenebilecek

UChicago araştırmacıları akciğer hücreleri üzerinde test yaparken CBD'nin COVID-19 üzerinde de virüsü engelleyici bir etkisi olduğunu keşfetti. Aynı etkiyi virüsün üç varyantıda da gözlemleyen araştırmacılar, gerekli doz ve tedavi için araştırmalarını sürdürüyor.

COVID-19 virüsüne etkilerine geçmeden önce CBD’nin tam olarak ne olduğunu anlamalıyız. Kenevir bitkisinden THC ve CBD adında iki temel madde elde edilir. Bunlardan THC psikoaktif bir maddedir ve aslında bir uyuşturucudur. CBD ise tam tersi psikoaktif bir madde değildir ve tıbbi özellikleri için kullanılır. Yani uyuşturucu bir madde olarak görülmez. Anksiyete, epilepsi, tansiyon, parkinson ve daha birçok hastalığa karşı işe yarayan bir gıda takviyesi olarak görülür.

COVID-19 virüsünün etkilerinin neredeyse tüm dünyada etkisini sürdürürken UChicago araştırmacıları CBD’nin virüsün etkilerini engelleyebileceğini keşfetti. Araştırmacılar yalnızca yüksek saflıkta ve yüksek konsantrasyondaki CBD’nin virüsün etkilerini engellemekte olduğunu da vurguladı.

CBD’nin COVID-19 üzerindeki etkileri şans eseri bulundu

Araştırmacılar önce COVID-19 virüsüne maruz kalmamış insan akciğer hücreleri üzerinde çalışmalarda bulundu. CBD’nin toksik olmayan belirli bir dozu ile akciğer hücrelerini tedavi ettiler. Daha sonra CBD’yi COVID virüsünün üç varyantı içinde deneyen araştırmacılar, aynı etkiye sahip olduğunu ve virüsün çoğalma yeteneğini engellediğini tespit ettiler. CBD, virüsün hücreye girmesini engellemedi ancak enfeksiyon döngüsünün başlarında virüsün hücreyi enfekte etmesinden altı saat sonra replikasyonu engellemede etkili oldu.

Yalnızca yüksek saflıkta CBD’nin virüsün etkilerini engelleyebileceğinin altını çizen araştırmacılar, herhangi bir maddeyle karıştığında da virüs üzerinde bir etkisinin olmadığını da belirtiyor. Özellikle hamile insanlarda kullanılmasının riskli olduğunu, ayrıca kalp ve akciğer hastalıkları olan insanlarda da olumsuz yan etkileri olabileceğini söylüyorlar. CBD'nin virüs üzerindeki etkileri ve gerekli dozu araştırılmaya devam ediyor.

Ülkemizde reçeteli satışı yasal olan CBD’nin THC maddesiyle karışımları ise yasa dışı sayılıyor. Ayrıca CBD'nin COVID-19 üzerindeki etkileri hakkında çok daha detaylı araştırmaların da önümüzdeki günlerde yapılacağı açıklandı.