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Daha Hafif Batarya, Daha Uzun Menzil: Elektrikli Otomobiller İçin Yeni Teknoloji

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ProLogium ve Rimac, elektrikli otomobillerde ağırlığı azaltıp menzili artırmayı hedefleyen yeni bir batarya tasarımı tanıttı.

Daha Hafif Batarya, Daha Uzun Menzil: Elektrikli Otomobiller İçin Yeni Teknoloji
Büşra Hoş Satır Büşra Hoş Satır /

Elektrikli otomobillerde batarya, yalnızca menzili değil, aracın toplam ağırlığını ve tasarımını da belirliyor. Batarya ağırlaştıkça otomobilin taşıdığı yük de artıyor. Üreticilerin aradığı çözümse daha az ağırlıkla daha fazla yol alabilmek.

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Tayvanlı enerji şirketi ProLogium ile Hırvatistan merkezli Rimac, Paris Otomobil Fuarı'nda bu hedefe yönelik yeni bir batarya tasarımı tanıttı. Şimdilik bir tasarım maketi olarak sergilenen sistem, pillerin araca yerleştirilme biçimini değiştirerek geleneksel batarya paketlerinden ayrılıyor.

İçerikten Görseller

Daha Hafif Batarya, Daha Uzun Menzil: Elektrikli Otomobiller İçin Yeni Teknoloji
2609RIMAC合作巴黎車展_新聞稿_1200x600

Daha hafif bir batarya tasarımı

2609RIMAC合作巴黎車展_新聞稿_1200x600

Yeni nesil katı hâl bataryalarda piller, ağır metal muhafazalar yerine düz ve esnek paketler hâlinde doğrudan batarya sistemine yerleştiriliyor. Bu tasarım, otomobil üreticilerine aynı ağırlıkta daha uzun menzil veya aynı menzilde daha hafif araç seçenekleri sunuyor.

Hedef 2028'in sonlarında yol testlerine başlamak

Şirketlerin takvimine göre tasarım maketinin 2027'nin başlarında çalışan bir sisteme dönüştürülmesi, yılın sonlarına doğru da otomobillere entegre edilmeye hazır bir batarya üretilmesi hedefleniyor.

Laboratuvar ve güvenlik testlerinin tamamlanmasının ardından gerçek otomobiller üzerindeki yol testlerinin ise 2028'in sonlarına doğru başlaması planlanıyor.

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Elektrikli Araba

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