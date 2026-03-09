Tümü Webekno
DJI, Yanlışlıkla 7.000 Robot Süpürgeyi Hack'leyen Kişiye Milyonlarca TL Ödedi

DJI, kendisine 7.000 süpürgeden ordu kuran müşterisine dev para ödülü verdi. Arka planda yapılan görüşmeler ile söz konusu güvenlik açığı da kapatıldı. Peki 7.000 süpürgenin kontrolünü ele geçiren kullanıcıya kaç para verildi?

Bundan birkaç hafta önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde DJI ile ilgili ilginç bir gelişmeden bahsetmiştik. Robot süpürgesini DualSense ile yönetmek isteyen bir kullanıcı, yanlışlıkla sunuculara sızmış ve 7.000 civarı robot süpürgeyi kontrol edebilir hâle gelmişti.

"Azdoufal" isimli kullanıcı, konuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. The Verge'e konuşan DJI robot süpürge kullanıcısı, şirketin kendisini ödüllendirdiğini söyledi. Öte yandan; DJI da bu olayı resmen doğruladı.

Azdoufal'a verilen para 30 bin dolar!

Azdoufal tarafından yapılan açıklamaya göre DJI, tespit edilen güvenlik açığı için 30 bin dolarlık dev bir ödeme yaptı. Ne Azdoufal ne de DJI, böyle büyük bir para ödülüne layık görülen olayın arka planında güvenlik açığına ilişkin bir açıklama yapmadılar.

Peki neler yaşanmıştı?

Robot Süpürgesini DualSense ile Kontrol Etmek İsteyen Kullanıcı, Yanlışlıkla Sunuculara Sızdı: 6.700 Robotu Tek Tuşla Yönetti! Robot Süpürgesini DualSense ile Kontrol Etmek İsteyen Kullanıcı, Yanlışlıkla Sunuculara Sızdı: 6.700 Robotu Tek Tuşla Yönetti!

Bu arada; söz konusu güvenlik açığının artık istismar edilemeyeceğini söyleyelim. DJI tarafından yapılan açıklamaya göre açık kapatıldı. Ayrıca ek güvenlik önlemleri için de genel sistem yükseltmesi için çalışmalar başladı.

