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DS Ekim 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

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DS Automobiles, Ekim 2026 döneminde premium tasarım, gelişmiş teknoloji ve elektrikli motor seçeneklerini bir araya getiren modelleriyle dikkat çekiyor.

DS Ekim 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları
Zeynep Şahin Zeynep Şahin /

DS Automobiles, Ekim 2026 döneminde N°4, DS 7 ve tamamen elektrikli N°8 modelleriyle premium otomobil satın almak isteyenlere farklı seçenekler sunarken kampanya ve indirimleriyle dikkat çekiyor.

Otomobillerin liste fiyatlarının yanı sıra kredi tutarı, vade, faiz oranı ve leasing koşulları da satın alma kararında önemli rol oynuyor. Peki DS Automobiles Ekim 2026 sıfır araç fiyatları ne kadar, hangi modellerde kampanya var? İşte DS Automobiles Ekim 2026 güncel fiyat listesi, indirimler ve finansman fırsatları...

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DS Ekim 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları
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DS Tüm Modeller Fiyat Listesi - Ekim 2026

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Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı
N°4 3.326.450 TL -
DS 7 4.443.950 TL -
N°8 4.990.000 TL -

DS N°4 Kampanyası: 500 Bin TL'ye 12 Ay %0,99 Faiz

DS Automobiles, 2026 model yılı N°4 Pallas BlueHDi 130 Otomatik satın almak isteyen ticari müşterilere özel bir kredi kampanyası sunuyor.

1-31 Ekim 2026 tarihleri arasında geçerli kampanya kapsamında 500.000 TL kredi, 12 ay vade ve %0,99 faiz oranı uygulanıyor. Aylık taksit tutarı 44.535,34 TL olarak açıklanıyor.

Kampanyadan yararlanmak için Marka Kasko ile Kredi Koruma Sigortası/Kredili Hayat Sigortası satın alınması gerekiyor.

DS N°4 Leasing Kampanyası: 27 Ekim'e Kadar Farklı Vade Seçenekleri

DS N°4 Pallas BlueHDi 130 Otomatik için Yapı Kredi Leasing ve ING Leasing üzerinden finansal kiralama seçenekleri sunuluyor. Her iki program da 1-27 Ekim 2026 tarihleri arasında geçerlidir.

ING Leasing ise standart ödeme planının yanında ilk 3 ay veya belirli meslek grupları için ilk 6 ay ödemesiz seçenekler sunuyor.

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