National Geographic, Dünya'nın Beşinci Okyanusunu Açıkladı

Pek çok kaynakta yer verilmesine rağmen bazı bilimsel yayın organlarınca hala resmen kabul edilmeyen Güney Okyanusu, dünyanın en önemli bilimsel yayın organlarından National Geographic tarafından da resmen dünyanın beşinci okyanusu olarak kabul edildi.

Dünyanın en popüler bilim ve belgesel yayın organlarından biri olan National Geographic, şu ana kadar coğrafya derslerinde öğrendiğimiz ilk bilgilerden olan Dünya'nın dört okyanusuna (Hint Okyanusu, Pasifik Okyanusu, Atlantik Okyanusu ve Arktik Okyanusu) bir yenisini daha ekledi. Buna göre Dünya artık 'Güney Okyanusu' adında beşinci bir okyanusa daha sahip.

National Geographic, Güney Okyanusu'nu ilk kez diğer dört okyanustan ayrı bir okyanus olarak kabul ediyor ve Antarktika'nın çevresini kaplayan Dünya'nın beşinci okyanusunun kendi ekolojik sınıflandırmasını oluşturacak kadar belirgin bir farklılığa sahip olduğunu ifade ediyor. Peki Güney Okyanusu'nu kuzeyinde yer alan okyanuslardan ayıran temel farklar neler?

Her şeyden önce Güney Okyanusu, onu kuzeyinde yer alan su kütlelerinden ayıran son derece hızlı bir akıma sahip. Antarktika Çevresel Akımı olarak adlandırılan bu akım, batıdan doğuya ilerleyecek şekilde Antarktika kıtasının çevresinde hareket ediyor. Daha az tuzlu ve daha soğuk olan Güney Okyanusu, Buzul Kıta'nın ısısını koruyabilmesini sağlıyor.

Peki, Antarktika kıtasını çevreleyen ve kendi özel yapısına sahip olan bu suları ayrı bir okyanus olarak kabul etmenin coğrafya dersine yeni bir bilgi eklemekten başka ne faydası bulunuyor? Yapılan açıklamalara göre Güney Okyanusu'nun ayrı bir okyanus olarak tanınması ve bölgenin özel bir şekilde tanımlanması, iklim değişikliği ile mücadelede önemli bir rol oynayabilir.

Bu arada National Geographic'in Güney Okyanusu'nu kabul eden ve ayrı bir coğrafi bölge kabul eden tek bilimsel yayın organı olmadığını da belirtelim. Yukarıdaki ekran görüntüsünde de görebileceğiniz gibi Vikipedi, çok önceden Güney Okyanusu'nu 'dünyanın dördüncü büyük ve en son tanımlanmış okyanusu' olarak kabul etmişti.