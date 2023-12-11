ABD'nin Florida eyaletindeki timsah bakım merkezinde dünyaya gelen bir timsah, türünün en nadir görülen örneklerinden biri oldu.

ABD'de Gatorland adlı timsah bakım merkezi, dünyanın en nadir timsahlarından bazılarına evsahipliği yapıyor. Bu tesiste yumurtadan çıkan yeni bir yavru ise türünün en nadir örneklerinden biri olarak ilgiyi üzerinde topladı. Yeni yavrunun beyaz bir derisi ve mavi gözleri var.

Albino değil beyaz timsah

Bu yeni timsah ilk bakışta albinoymuş gibi gözüküyor olsa da aslında çok daha nadir bir duruma sahip. Albinolukta melanin pigmenti eksikliği söz konusu iken lösizm olarak adlandırılan bu durumda ise pigment üreten hücrelerde bir sorun bulunuyor. Bu yüzden de lösizmli timsahlar arada birkaç tane renkli pula sahip beyaz derili ve mavi gözlü oluyorlar. Albino timsahlar ise daha sarımsı bir deri rengi ve pembe gözlerle biliniyorlar.

Gatorland'ın Facebook'ta paylaştığı açıklamaya göre sevimli yavru, ilk lösizmli timsahların 36 yıl önce Louisiana'da keşfedilmesinden bu yana doğan ilk tamamen beyaz timsah oldu. Günümüzde dünya üzerinde bilinen canlı lösizmli timsah sayısı yalnızca 7 ve bunlardan 3'ü Gatorland'de bulunuyor.

Tesisten gelen haberlere göre beyaz yavru ve diğer kardeşlerinin sağlıkları yerinde. Timsahların boyu 49 santimetre ve ağırlıkları ise 96 gram olarak açıklandı. Yavru şimdi tesisin, kendisi gibi ışığa hassas diğer beyaz timsahları için oluşturulmuş "Beyaz Timsah Bataklığı" adlı gölgeli kısmında yaşıyor. Albinoların aksine başka bir rahatsızlık taşımayan bu canlılar, doğada çok hayatta kalamasalar da bakım altında yaşadıklarında uzun ve sağlıklı bir ömürleri oluyor.