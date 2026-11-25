Bakan Uraloğlu, HGS geçişlerine yönelik yasal takiplerin durdurulduğunu ve usulüne uygun yapılmayan tüm ödemelerin vatandaşlara iade edileceğini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) geçişleriyle ilgili kamuoyunda tartışmalara yol açan icra takibi ve ödeme iddialarına ilişkin yapılan incelemelerin ardından önemli açıklamalarda bulundu.

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Bakan Uraloğlu, sistemdeki yasal takiplerin durdurulduğunu ve haksız yere tahsil edilen tüm tutarların vatandaşlara geri ödeneceğini duyurdu.

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Kredi kartına bağlı HGS geçişlerinde sorun bulunmuyor

HGS geçişlerine dair yürütülen incelemelerin sonuçlarını paylaşan Bakan Uraloğlu, otomatik ödeme talimatı bulunan kullanıcıların endişe etmemesi gerektiğini vurguladı.

Kredi kartına tanımlı hiçbir HGS geçişinde sorun yaşanmadığını belirten Uraloğlu, mağduriyet yaratan süreçlere müdahale edildiğini ifade ederek, "Yasal takibi durdurduk. Usulüne uygun yapılmamış olan bütün ödemeleri geri iade ettireceğiz" şeklinde konuştu.